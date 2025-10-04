الأهلي يضرب كهرباء الإسماعيلية برباعية في الدوري

نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 للقلعة الحمراء، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل كوكا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة بعد تمريرة عرضية من محمد هاني ليضعها بباطن قدمه في مرمى كهرباء الإسماعيلية.

وسجل ياسين مرعي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 36 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يسار حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية بعد تحويله عرضية زيزو من ركنية.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للنادي الأهلي بعد تسديده للكرة ارتدت من دفاع كهرباء الإسماعيلية بعد عرضية زيزو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الرابع للنادي الأهلي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء من كرة ثابتة خارجة منطقة الجزاء وضعها على يمين حارس المرمي من فوق الحائط.

وبينما سجل محمد أوناجم الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 57 من عمر اللقاء برأسية رائعة حول بها عرضية علي سليمان ليضعها في مرمى الشناوي.

وسجل عصام الفيومي الهدف الثاني لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 69 من عمر اللقاء من تسديدة يسارية قوية سكنت شباك الشناوي.

وفي الدقيقة 26 تعرض حسين الشحات لإصابة ودخل بدلا منه محمد مجدي أفشة.

وفي الدقيقة 21 ألغي هدف لصالح الأهلي بداعي التسلل على محمد هاني سجله أشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة 3 ألغى هدف للأهلي بداعي التسلل على محمد بن رمضان وسجل اشرف بن شرقي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 18 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن المتصدر المصري البورسعيدي والزمالك الثاني، بينما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة 8 في المركز الـ 18.

تشكيل الأهلي

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الإسماعيلية التي جمعت الفريقين في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم.