‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

تعد إطارات السيارة من أهم مكونات السلامة على الطريق، كما أن أي إهمال فيها قد يؤدي إلى حوادث خطيرة أو أعطال مفاجئة.
وخلال السطور التالية، سنتعرف على خطوات لضمان أداء الإطارات لأطول فترة ممكنة، واتباعها يضمن ليس فقط الحفاظ على عمر الإطارات، بل أيضا يعزز من سلامة القيادة ويوفر استهلاك الوقود.
1- فحص ضغط الهواء بانتظام:
ينصح بفحص ضغط الهواء مرة كل أسبوعين على الأقل، باستخدام مقياس دقيق، خاصة قبل الرحلات الطويلة، حيث أي نقص أو زيادة في الضغط يؤثر سلبا على التماسك واستهلاك الوقود وقد يؤدي لتاكل غير متوازن للإطار.
2- موازنة الإطارات وترصيصها:
كل 10,000 كيلومتر تقريبا، يفضل إجراء توازن للإطارات (ترصيص) لتجنب اهتزاز دركسيون السيارة أثناء القيادة، وهذا يساعد على توزيع الوزن بشكل متساو ويمنع التاكل السريع في نقاط معينة من الإطار.
3- تدوير الإطارات:
تدوير أماكن الإطارات بين الأمام والخلف أو من اليمين إلى اليسار يساعد في تحقيق تاكل منتظم ويطيل عمرها، وينصح بتدوير الإطارات كل 8,000 إلى 10,000 كيلومتر حسب توصيات الشركة المصنعة.
4- فحص حالة نقشة الإطار:
تاكل نقشة الإطار تحت الحد المسموح به يقلل من قدرة الإطار على التشبث بالطريق، خاصة في الأجواء الممطرة والمنزلقة، لذلك يجب استبدال الإطار إذا أصبح عمق النقشة أقل من 1.6 ملم.
5- تجنب الحمولة الزائدة:
الحمولة الزائدة تؤثر على سلامة الإطار وتزيد من ضغط الهواء الداخلي، ما يؤدي إلى احتمالية انفجاره.
6- الامتناع عن القيادة العنيفة:
القيادة العنيفة والتسارع المفاجئ أو التوقف الحاد يسرع من تاكل الإطار، لذلك يجب الإلتزام بالسرعات المقررة والمحددة لكل إطار.