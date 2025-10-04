قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
الإعلامي سيد علي يترك الهواء دون استكمال برنامجه | تفاصيل
تحويل مرسى علم إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء بمصر .. تفاصيل
الاحتلال الإسرائيلي يختطف 3 سوريين خلال توغله في ريف درعا
نتنياهو : نسقت مع ترامب خطة قلبت الأوضاع في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
كريم عاطف

تعد إطارات السيارة من أهم مكونات السلامة على الطريق، كما أن أي إهمال فيها ‏قد يؤدي إلى حوادث خطيرة أو أعطال مفاجئة.‏

وخلال السطور التالية، سنتعرف على خطوات لضمان أداء الإطارات لأطول فترة ‏ممكنة، واتباعها يضمن ليس فقط الحفاظ على عمر الإطارات، بل أيضا يعزز من ‏سلامة القيادة ويوفر استهلاك الوقود.‏

‏1- فحص ضغط الهواء بانتظام:  ‏

ينصح بفحص ضغط الهواء مرة كل أسبوعين على الأقل، باستخدام مقياس دقيق، ‏خاصة قبل الرحلات الطويلة، حيث أي نقص أو زيادة في الضغط يؤثر سلبا على ‏التماسك واستهلاك الوقود وقد يؤدي لتاكل غير متوازن للإطار.‏

‏2- موازنة الإطارات وترصيصها:  ‏

كل 10,000 كيلومتر تقريبا، يفضل إجراء توازن للإطارات (ترصيص) لتجنب ‏اهتزاز دركسيون السيارة أثناء القيادة، وهذا يساعد على توزيع الوزن بشكل متساو ‏ويمنع التاكل السريع في نقاط معينة من الإطار.‏

‏3- تدوير الإطارات:  ‏

تدوير أماكن الإطارات بين الأمام والخلف أو من اليمين إلى اليسار يساعد في ‏تحقيق تاكل منتظم ويطيل عمرها، وينصح بتدوير الإطارات كل 8,000 إلى ‏‏10,000 كيلومتر حسب توصيات الشركة المصنعة.‏

‏4- فحص حالة نقشة الإطار:  ‏

تاكل نقشة الإطار تحت الحد المسموح به يقلل من قدرة الإطار على التشبث ‏بالطريق، خاصة في الأجواء الممطرة والمنزلقة، لذلك يجب استبدال الإطار إذا ‏أصبح عمق النقشة أقل من 1.6 ملم.‏

‏5- تجنب الحمولة الزائدة:  ‏

الحمولة الزائدة تؤثر على سلامة الإطار وتزيد من ضغط الهواء الداخلي، ما يؤدي ‏إلى احتمالية انفجاره.‏

‏6- الامتناع عن القيادة العنيفة:‏

‏ القيادة العنيفة والتسارع المفاجئ أو التوقف الحاد يسرع من تاكل الإطار، لذلك ‏يجب الإلتزام بالسرعات المقررة والمحددة لكل إطار.‏

إطارات السيارة الإطارات ضغط الهواء موازنة الإطارات تدوير الإطارات فحص حالة نقشة الإطار الحمولة الزائدة القيادة العنيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة | صور

انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر فى شراكة أكاديمية تعزز كفاءات المستقبل

انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد