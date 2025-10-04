‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

تعد إطارات السيارة من أهم مكونات السلامة على الطريق، كما أن أي إهمال فيها ‏قد يؤدي إلى حوادث خطيرة أو أعطال مفاجئة.‏

وخلال السطور التالية، سنتعرف على خطوات لضمان أداء الإطارات لأطول فترة ‏ممكنة، واتباعها يضمن ليس فقط الحفاظ على عمر الإطارات، بل أيضا يعزز من ‏سلامة القيادة ويوفر استهلاك الوقود.‏

‏1- فحص ضغط الهواء بانتظام: ‏

ينصح بفحص ضغط الهواء مرة كل أسبوعين على الأقل، باستخدام مقياس دقيق، ‏خاصة قبل الرحلات الطويلة، حيث أي نقص أو زيادة في الضغط يؤثر سلبا على ‏التماسك واستهلاك الوقود وقد يؤدي لتاكل غير متوازن للإطار.‏

‏2- موازنة الإطارات وترصيصها: ‏

كل 10,000 كيلومتر تقريبا، يفضل إجراء توازن للإطارات (ترصيص) لتجنب ‏اهتزاز دركسيون السيارة أثناء القيادة، وهذا يساعد على توزيع الوزن بشكل متساو ‏ويمنع التاكل السريع في نقاط معينة من الإطار.‏

‏3- تدوير الإطارات: ‏

تدوير أماكن الإطارات بين الأمام والخلف أو من اليمين إلى اليسار يساعد في ‏تحقيق تاكل منتظم ويطيل عمرها، وينصح بتدوير الإطارات كل 8,000 إلى ‏‏10,000 كيلومتر حسب توصيات الشركة المصنعة.‏

‏4- فحص حالة نقشة الإطار: ‏

تاكل نقشة الإطار تحت الحد المسموح به يقلل من قدرة الإطار على التشبث ‏بالطريق، خاصة في الأجواء الممطرة والمنزلقة، لذلك يجب استبدال الإطار إذا ‏أصبح عمق النقشة أقل من 1.6 ملم.‏

‏5- تجنب الحمولة الزائدة: ‏

الحمولة الزائدة تؤثر على سلامة الإطار وتزيد من ضغط الهواء الداخلي، ما يؤدي ‏إلى احتمالية انفجاره.‏

‏6- الامتناع عن القيادة العنيفة:‏

‏ القيادة العنيفة والتسارع المفاجئ أو التوقف الحاد يسرع من تاكل الإطار، لذلك ‏يجب الإلتزام بالسرعات المقررة والمحددة لكل إطار.‏