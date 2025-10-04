قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
الإعلامي سيد علي يترك الهواء دون استكمال برنامجه | تفاصيل
تحويل مرسى علم إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء بمصر .. تفاصيل
الاحتلال الإسرائيلي يختطف 3 سوريين خلال توغله في ريف درعا
نتنياهو : نسقت مع ترامب خطة قلبت الأوضاع في غزة
اقتصاد

الجمارك تعلن عن مزاد لبيع سيارات وبضائع متنوعة..الأربعاء

سيارات الجمارك
سيارات الجمارك
محمد يحيي

 تعتزم مصلحة الجمارك المصرية الأربعاء المقبل، تنظيم مزادا علنيا  لبيع كميات من السيارات والبضائع المخزنة بساحات مطار القاهرة وتفتيش الركاب ومخزن 6 أكتوبر .

قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، إن المزاد العلني المقرر تنظيمه بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم وتتضمن بيع لوطات سيارات و بضائع متنوعة.

أنواع السيارات 

أوضح التقرير أن المزاد سيتم بيع مجموعة من السيارات من  ماركات شهيرة تتضمن " شيفروليه، بورش، رانج روفر، بيجو، بي إم دبليو، جراند، شيروكي، مرسيدس، كريزلر، أودي، كاديلاك، تويوتا، فولكس، لاندروفر"

البضائع الأخري

ويتضمن عمليات بيع البضائع والمخزنة بجمركي تفتيش الركاب بمطار القاهرة ومخزن 6 أكتوبر وتتضمن كميات من " السجائر، الإكسسوارات الحريمي والرجال، الأحذية والشنط، ملابس، سماعات، خمور، خصل شعر مستعار، مفروشات، أجهزة إلكترونية وطبية عبارة عن لابتوب وحاسب آلي ومستلزماتها، لعب أطفال، قطع غيار سيارات ودراجات نارية وكاوتش، هواتف محمولة وبطاريات، أثاث، سجائر وشيش إلكترونية وإكسسواراتها".

تفاصيل دخول المزاد

أوضح التقرير أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد شراء كراسة شروط بقيمة 400 جنيه من هيئة الخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية بإمتداد شارع رمسيس.

معاينة البضائع

 ويمكن معاينة السيارات والبضائع بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة ومخازن جمرك البيوع الجمركية بالمطار وجمرك البيوع الجمركية بمخزن ٦ اكتوبر والملاحق الخارجية الخاصة به من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد . 

ويسقط حق أصحاب المهامل مالم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد والبضائع منها يباع برسم الوارد والبعض برسم الصادر .

مستندات دخول المزاد

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

مصلحة الجمارك جمارك السيارات جمارك مطار القاهرة بضائع متنوعة اخبار مصر مزاد علني مال واعمال

