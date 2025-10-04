سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 4-10-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 4-10-2025 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

معدل زيادة الجنيه الذهب

بلغ معدل زيادة الجنيه الذهب في مصر ما يقدر بـ 280 جنيها على الأقل منذ الخميس الماضي.

زيادة أسبوعية

وعلى مدار الأسبوع الماضي بلغ حجم زيادة الجنيه الذهب نحو 960 جنيها على مستوى محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 41.64 ألف جنيه للبيع و 61.8 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت، زيادة جديدة على مدار يومين اثنين بقيمة تبلغ 50 جنيها في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

تحرك سعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الذهب علي مدار الأسابيع الماضية تبلغ 300 جنيه في المتوسط، بعد تذبذب تعرض له الخميس الماضي بقيمة تبلغ 45 جنيها مدفوعا بتخفيض سعر الفائدة نسبتها 100 نقطة أساس.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5948 جنيها للبيع و5971 جنيها للشراء.



سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيهات للبيع و 5225 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4461 جنيها للبيع و 4478 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3470 جنيها للبيع و 3483 جنيها للشراء.



سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3886 دولارا للبيع و3887ا دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

مكاسب أسبوعية

تتجه أسعار الذهب لتحقيق المكاسب الأسبوعية السابعة على التوالي، مع إضافة الإغلاق الحكومي الأمريكي طبقة جديدة من الضبابية أمام المستثمرين الباحثين عن مؤشرات حول مسار التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وظل المعدن النفيس مستقراً قرب 3,860 دولاراً للأونصة، بعد أن أنهى تداولات الخميس على انخفاض طفيف، إثر عمليات جني أرباح أعقبت موجة صعود استمرت خمسة أيام دفعت الأسعار إلى مستوى قياسي خلال الجلسة.

وجعلت وتيرة الصعود السريعة، الذهب، عرضة لتراجعات، إذ تُظهر المؤشرات الفنية أنه يتداول في منطقة تشبّع شرائي منذ شهر تقريبا.

غياب بيانات الوظائف يزيد الضبابية

مع تأجيل نشر تقرير الوظائف الأمريكية المقرر يوم الجمعة، بسبب الإغلاق الحكومي، أصبح المستثمرون يعتمدون على البيانات الخاصة للحصول على مؤشرات حاسمة حول آفاق اقتصادية غامضة بالفعل.

وأظهرت بيانات شركة "تشالنجر، غراي آند كريسماس" الخميس، أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة خففوا خطط التوظيف في سبتمبر، وأعلنوا عن عدد أقل من عمليات التسريح.

كما سيجعل غياب البيانات من الصعب على صناع السياسة النقدية قراءة اتجاه الاقتصاد، بحسب ما قال هذا الأسبوع أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو.