سعر الذهب يواصل صعوده الجنوني .. عيارا 21 و18 يحققان قفزات قياسية

يواصل سعر الذهب مسلسل الارتفاعات التاريخية للأسبوع السابع على التوالي، مسجلًا قمة جديدة عند 3897 دولارًا للأونصة عالميًا، هذا الصعود القوي يحدث على الرغم من مؤشرات تحذّر من تشبّع في الشراء، ما يؤكد استمرار الزخم الصاعد للمعدن النفيس.

سعر الذهب الآن في مصر

عكس السوق المحلي ارتفاعات ضخمة في مصر، إذ سجّلت أسعار الذهب اليوم في الصاغة المصرية مستويات غير مسبوقة:

العيار/الوزن السعر (بالجنيه المصري)

سعر الذهب عيار 24 5977 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 5230 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 4483 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 41840 جنيهًا

غموض اقتصادي يصب في صالح الذهب

يُعزى هذا الإقبال الكبير على الذهب إلى حالة الغموض الاقتصادي عالميًا، خاصة بعد تأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المهم، هذا التأجيل جاء نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية بعد فشل مشروع قانون الإنفاق، وفقًا لتقرير “جولد بيليون”.

في ظل هذا المشهد، يتجه المستثمرون إلى الذهب كـ “ملاذ آمن”، معززين توقعاتهم بـ خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، وذلك بناءً على مؤشرات بديلة تشير إلى تباطؤ سوق العمل، بحسب "رويترز".

توقعات خفض الفائدة ومشتريات البنوك تدعم المزيد من الصعود

يراهن المستثمرون بقوة على خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر (بنسبة 97%)، يليه خفض آخر محتمل في ديسمبر (بنسبة 85%)، هذا التوقع إيجابي جدًا للذهب، إذ أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يقدم عائدًا دوريًا لحائزيه.

منذ بداية العام، ارتفع الذهب بنسبة 48%، في واحدة من أقوى فترات صعوده التاريخية، ويتوقع بنك UBS أن يصل سعر الأونصة إلى 4200 دولار في الأشهر المقبلة، كما تلعب عوامل الاقتصاد الكلي، مثل مشتريات البنوك المركزية التي أضافت 15 طنًّا صافيًا لاحتياطياتها في أغسطس، دورًا محوريًا في دعم استمرار المرحلة الصاعدة.