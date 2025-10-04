سعر الذهب مساء اليوم 4-10-2025

شهد سعر الذهب زيادة جديدة على مستوى محلات الصاغة المصرية في أول تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 4-10-2025؛ بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يرتفع

وجاء سعر جرام الذهب مرتفعا علي مستوي الأعيرة الذهبية بمقدار 5 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية مقارنة بما كان عليه، أمس الجمعة.

ووصل معدل زيادة الذهب خلال يومين بمقدار 50 جنيها على الأقل على مستوى محلات الصاغة.

تذبذب في سعر الذهب

مع إعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1%؛ هوى سعر جرام الذهب بمقدار 45 جنيها في المتوسط، إلا أنه عاود الصعود بقيمة إجمالية تبلغ 50 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5948 جنيها للبيع و5971 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيهات للبيع و5225 جنيها للشراء.

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4461 جنيها للبيع و4478 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدنى قيمة نحو 3470 جنيها للبيع و3483 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3886 دولارا للبيع و 3888 دولارا للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 41.64 ألف جنيه للبيع و 41.8 ألف جنيه للشراء.



الذهب في في البورصة العالمية

على الرغم من الزخم الكبير حول الذكاء الاصطناعي والقفزة التي حققتها أسهم شركات الرقائق هذا العام، إلا أن أسهم شركات تعدين الذهب أثبتت أنها الرهان الأكثر جدوى، فقد ارتفع مؤشر أسهم الذهب العالمية التابع لإحدى الشركات العالميةبنحو 135% هذا العام، متماشياً مع مكاسب المعدن النفيس، وأصبح في طريقه لتسجيل أفضل أداء له على الإطلاق مقارنة بمؤشر شركات أشباه الموصلات العالمية الكبرى الذي ارتفع بنسبة 40%.

ويعكس هذا التباين اللافت، ديناميكية أساسية في الأسواق العالمية هذا العام، فبينما يدفع هاجس الخوف من ضياع الفرص المستثمرين نحو اقتناص أي مكاسب مرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ فإنهم ينجذبون أيضاً إلى موجة الارتفاع المستمرة في أسعار الذهب مع إقبال البنوك المركزية حول العالم على اقتنائه.