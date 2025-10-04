هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟ اعرف الإجابة

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤالٍ ورد إليه يقول صاحبه: هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟، مؤكدًا أن قص الأظافر لا ينقض الوضوء مطلقًا، ولا يؤثر عليه بأي حال من الأحوال.

هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح تليفزيوني، ردا على سؤال: هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟ أن قص الأظافر من سنن الفطرة التي علّمنا إياها النبي، مثل حلق الشعر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاغتسال يوم الجمعة، ووضع الطيب وغيرها مما ورد في السنة النبوية.

وأضاف الشيخ إبراهيم عبد السلام أنه لم يرد في الشرع ولا عن أحد من العلماء أن قصّ الأظافر أو حلق الشعر ينقض الوضوء، مبينًا أنه يجوز للمسلم أن يقص أظافره أو شعره وهو على وضوء دون الحاجة لإعادة الوضوء بعدها.

وأشار إلى أن نواقض الوضوء المعروفة هي ما يخرج من أحد السبيلين، أو النوم العميق على غير هيئة المتمكن، أو مسّ العورة المغلظة، أو ما ورد فيه خلاف فقهي كمسّ المرأة الأجنبية. أما قصّ الأظافر أو الشعر فليس من بينها إطلاقًا.

هل تقليم الأظافر يبطل الوضوء؟

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن قص الأظافر لا ينقض الوضوء، فمن توضأ وقص أظافره كان وضوؤه صحيحا ولا يعيده، وإن كان يستحب له أن يفعل ذلك قبل الشروع فيه.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟» أنه ورد عند فقهاء الشافعية أنه إذا كان الإنسان على جنابة أو كانت المرأة حائضا أو نفساء؛ يستحب ألا تزيل شعرها أو تقلم أظفارها إلا بعد الاغتسال.