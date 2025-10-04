رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن شهر أكتوبر سيظل دائمًا رمزًا للفخر والعزة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن تزامن انتخابات مجلس النواب مع ذكرى انتصار أكتوبر؛ يحمل دلالات وطنية كبيرة، تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصر والإرادة المصرية.

وأوضح أن الهيئة بدأت استعداداتها منذ فترة طويلة، سواء من خلال تجهيز المقار الانتخابية، ومعاينتها؛ لاختيار الأنسب منها، أو تدريب القضاة وأمناء اللجان من موظفي الدولة على إجراءات الاقتراع؛ لضمان سير العملية بسهولة ونزاهة.

تسهيل عملية التصويت

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد والدكتورة منة فاروق ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة وذوي الهمم، بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، حيث تم تجهيز بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة «برايل» لضعاف البصر، وبطاقات تحمل إشارات إرشادية للصم وضعاف السمع، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتسهيل عملية التصويت.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها من الأسماء المكررة أو المتوفين، مؤكدًا جاهزية المنظومة الرقمية بالكامل، لافتًا إلى إطلاق تطبيقات على الهواتف الذكية تتيح للمواطنين معرفة لجانهم الانتخابية ومواقعها الجغرافية عبر الخرائط الإلكترونية، مع إمكانية تحديث البيانات في المواعيد المحددة.

وأكد أن الهيئة ملتزمة بتوجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن التغطية الإلكترونية المباشرة لانتخابات مجلس الشيوخ كانت تجربة ناجحة سيتم تطويرها في انتخابات مجلس النواب.

ودعا المواطنين إلى متابعة الموقع الرسمي للهيئة أولًا بأول؛ لمعرفة تفاصيل العملية الانتخابية ومواعيد التصويت.