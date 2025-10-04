القبض على شابين وفتاتين بعد تداول فيديو لفعل فاضح على الطريق العام

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شابين وفتاتين؛ بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرهم داخل سيارة ملاكي، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين المستخدمين.

وتبين من الفحص، أن مالك مركبة أخرى، هو من قام بتصوير الفيديو من داخل سيارته، مدعيًا أنه لاحق المتهمين؛ بعد أن اتهمهم بكسر زجاج سيارته، زاعمًا أنهم كانوا يمارسون فعلًا فاضحًا في الطريق العام.

وأجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها؛ عقب انتشار المقطع، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، ويجري التحقيق في الواقعة؛ لكشف ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر أمنية، أن النيابة العامة تتولى التحقيق، وستعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة؛ لسماع أقوالهم، والوقوف على مدى صحة ما ورد في الفيديو المتداول.