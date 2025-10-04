قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مقتـ ل 4 تجار وضبط مخدرات بـ195مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بـ 3محافظات

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ولقى مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظات “الغربية والقليوبية والسويس”.
    

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن العام) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.  


     
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "مخدرات – سلاح نارى – سرقة بالإكراه – مشاجرة وعاهة مستديمة، بمحافظات الغربية والقليوبية والسويس، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 696 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، إستروكس ، بودر ، هيدرو ، ghp ، هيروين "، – أكثر من 30 ألف قرص مخدر – 85 قطعة سلاح نارى "3 رشاش جرينوف ، رشاش متعدد، 28 بندقية آلية ، 51 بندقية خرطوش، 2فرد خرطوش") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (195) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا
احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

