مقتـ ل 4 تجار وضبط مخدرات بـ195مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بـ 3محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ولقى مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظات “الغربية والقليوبية والسويس”.



أكدت معلومات وتحريات قطاعى (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن العام) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "مخدرات – سلاح نارى – سرقة بالإكراه – مشاجرة وعاهة مستديمة، بمحافظات الغربية والقليوبية والسويس، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 696 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، إستروكس ، بودر ، هيدرو ، ghp ، هيروين "، – أكثر من 30 ألف قرص مخدر – 85 قطعة سلاح نارى "3 رشاش جرينوف ، رشاش متعدد، 28 بندقية آلية ، 51 بندقية خرطوش، 2فرد خرطوش") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (195) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.