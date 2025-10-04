القبض على 3 عمال تخلصوا من كلب حراسة داخل فيلا بأكتوبر| صور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم بالنشر من 3 أشخاص لقيامهم بتسميم كلب الحراسة الخاص به بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من القائم بالنشر مقيم بدائرة القسم ، بتضرره من قيام3 عمال ، بإحدى الفيلات المجاورة له، بوضع مواد سامة داخل طعام لكلب الحراسة الخاص به مما أدى لوفاته.

أمكن تحديد وضبط مُرتكبى الواقعة (مقيمين بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة خشية تهجم الكلب عليهم أثناء عملهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.