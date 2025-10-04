قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علامة مضيئة فى سجلات العسكرية المصرية.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى إنتصارات أكتوبر

مصطفى الرماح

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة الفريق أول عبدالمجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر المجيد.

جاء نصها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيدة .. أن أتقدم لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأسمى آيات التهنئة وأصدق مشاعر التقدير.

لقد كان يوم السادس من أكتوبر علامة مضيئة فى سجلات العسكرية المصرية .. تجسدت فيها أسمى معانى التضحية والفداء .. وتجلت خلالها أروع صور الإرادة .. لجيش عظيم عقد العزم على النصر أو الشهادة .. لتظل تلك الذكرى رمزاً خالداً للفخر والإعتزاز .. ومصدر إلهام للأجيال .. دفاعاً عن تراب الوطن الطاهر وصوناً لكرامته وسيادته..عاشت قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لمصر .. وحفظ الله رجالها ورحم شهدائها .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عــام وسيادتكــم بخــــير ،،


وبعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفيق/أحمد فتحى خليفة"رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:-

بمشاعر ملؤها الإعتزاز والتقدير يشرفنى وهيئة الشرطة .. أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم بمأموريات حفظ السلام .. بأخلص التهانى وأصدق الأمنيات بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر المجيدة .

سيظل نصر أكتوبر العظيم دوماً .. ملحمة فريدة فى تاريخ

العسكرية .. وشاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية .. الذين سطروا حقيقة كونهم خيرُ أجناد الأرض .. حفظ الله قواتنا المسلحة عريناً ومهداً للأبطال .. ونبراساً للوطنية والفداء .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عام وسيادتكم بخير ،،

