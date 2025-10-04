إصابة طفل في حادث سير بالوادي الجديد

أصيب طفل صغير، في حادث سير، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب في حادث سير لمستشفى الفرافرة المركزي.



تبين إصابة " آدم. أ.أ"، 5 أعوام، بارتجاج في المخ ونوبة صرع وقيء إثر سقوطه من أعلى عربة " كارو" بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة.



جرى نقل الطفل المصاب لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجارٍ تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، لاستكمال العناية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.