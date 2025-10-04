قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
أسرار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.. عودة الحياة لروائع وادي الملوك بالأقصر |فيديو
مدبولي: 80% من عارضي "تراثنا" انضموا للاقتصاد الرسمي بتوجيهات الرئيس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

لا تهاون أو تفريط.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

مصطفى الرماح

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

جاء بها:

"بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. يسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات مقرونة بخالص مشاعر التقدير والاعتزاز.

لقد جسدت تلك المناسبة الراسخة فى الوجدان قيم العطاء والاستبسال والفداء فى سبيل العبور بالوطن من مرارة الهزيمة إلى النصر المبين، واسترداد كل حبة رمل من أرضه، والتأكيد أنه لا تهاون أو تفريط مهما بلغت التحديات أو عظمت التضحيات، واليوم تبقى المبادئ على ثباتها، وتعبر مصر بقيادتكم الحكيمة التحديات والعقبات إلى آفاق جمهورية جديدة، رايتها خفاقة شامخة فى عزة وكبرياء بقوة شعبها وتماسك مؤسساتها وبسالة جيشها العظيم.

وكل عام وسيادتكم بخير".



 

وزير الداخلية الإحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر إنتصار أكتوبر

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
أعطال السيارات
تويوتا
ياسمين صبري
ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

