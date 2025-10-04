لا تهاون أو تفريط.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

جاء بها:

"بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. يسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات مقرونة بخالص مشاعر التقدير والاعتزاز.

لقد جسدت تلك المناسبة الراسخة فى الوجدان قيم العطاء والاستبسال والفداء فى سبيل العبور بالوطن من مرارة الهزيمة إلى النصر المبين، واسترداد كل حبة رمل من أرضه، والتأكيد أنه لا تهاون أو تفريط مهما بلغت التحديات أو عظمت التضحيات، واليوم تبقى المبادئ على ثباتها، وتعبر مصر بقيادتكم الحكيمة التحديات والعقبات إلى آفاق جمهورية جديدة، رايتها خفاقة شامخة فى عزة وكبرياء بقوة شعبها وتماسك مؤسساتها وبسالة جيشها العظيم.

وكل عام وسيادتكم بخير".





