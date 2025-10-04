قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
حوادث

ضبط المتهم بقتـ ل والده المسن بسبب خلافات أسرية بالقليوبية

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل والده ذبحًا وطعنًا بسلاح أبيض بدائرة مركز شرطة طوخ.


وشهدت قرية أمياي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية جريمة مروعة، بعدما تجرد شاب من كل معاني الرحمة والإنسانية، وأقدم على ذبح والده المسن وطعنه عدة طعنات نافذة، ليسقط الأب جثة هامدة وسط حالة من الذهول والحزن بين الأهالي.


وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ للمركز بقيام عاطل بقتل والده ذبحًا.


وانتقل على الفور المقدم مصطفى كامل ومعاونوه إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود جثة المجني عليه ممدوح إ. ب.، 62 سنة، بالمعاش، ومقيم بقرية أمياي بدائرة المركز، وبه جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي.
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله المدعو محمد م. إ.، 31 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء الصفة التشريحية له.

القليوبية حادث طوخ

