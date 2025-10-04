ضبط المتهم بقتـ ل والده المسن بسبب خلافات أسرية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل والده ذبحًا وطعنًا بسلاح أبيض بدائرة مركز شرطة طوخ.



وشهدت قرية أمياي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية جريمة مروعة، بعدما تجرد شاب من كل معاني الرحمة والإنسانية، وأقدم على ذبح والده المسن وطعنه عدة طعنات نافذة، ليسقط الأب جثة هامدة وسط حالة من الذهول والحزن بين الأهالي.



وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ للمركز بقيام عاطل بقتل والده ذبحًا.



وانتقل على الفور المقدم مصطفى كامل ومعاونوه إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود جثة المجني عليه ممدوح إ. ب.، 62 سنة، بالمعاش، ومقيم بقرية أمياي بدائرة المركز، وبه جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله المدعو محمد م. إ.، 31 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء الصفة التشريحية له.