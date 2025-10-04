هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام أحد رجال المرور بإستيقاف نجلها بالسيارة الميكروباص "قيادته" وسحب تراخيصها وخلع لوحاتها المعدنية دون وجه حق بالجيزة .

بالفحص تبين أنه فى حوالى الساعة 8:20 مساءً بتاريخ ٣٠ سبتمبر المنقضى أثناء متابعة إرتكاز مرورى بطريق المريوطية بالجيزة للحالة الأمنية تلاحظ لهم قيام قائد سيارة ميكروباص بالسير عكس إتجاه الطريق وحال مشاهدته للتمركز المرورى قام بالإلتفاف وتعديل وجهة سيارته ومحاولة الرجوع للخلف لتخطى التمركز وتم إستيقافه وتبين عدم حمله رخصة قيادة ، وإنتهاء رخصة تسيير المركبة فتم سحب التراخيص ولوحة السيارة الأمامية والسماح له بإيصال والدته التى كانت تستقل السيارة بصحبته مراعاة للُبعد الإنسانى والتنبيه عليه بالعودة لإستكمال الإجراءات .

و وثقت إحدى كاميرات المراقبة الواقعة بتفصيلاتها .. وتبين قيام والدته بنشر مقطع الفيديو المشار إليه للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدلائها بمعلومات غير صحيحة .