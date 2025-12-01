قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الدجاج البروستد زى المحلات

البروستد
البروستد

يعد البروستد من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن عدد قليل من الأشخاص من يتقن طهيها في المنزل بمذاق شهي.

نعرض لكم طريقة عمل البروستد من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الدجاج البروستد

2 دجاجة كل واحدة 8 قطع مسلوقة نصف سلقة

نصف كوب بهارات بروستد

ملح

فلفل أسود

بقسماط

دقيق

لبن

بيض

ثوم بودرة

زيت

-الصوص

2 ملعقة كبيرة طحينة

1 ملعقة كبيرة مايونيز

1 كوب زبادي

ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة بهارات بروستد

- للتقديم

بطاطس محمرة


طريقة عمل دجاج البروستد

تبلي الدجاج ببهارات البروستد ثم عفريه في دقيق ثم اضيفي للماء ثم تعفر مرة أخرى في الدقيق ثم تقلى في زيت غزير أو بطريقه أخرى غلف في بيض ولبن ثم ضعي في البقسماط

اقلى في زيت غزير حتى تأخذ لون ذهبي.

اخلطي مايونيز وزبادي في بولة متوسطة مع طحينة وثوم وملح وفلفل اسود وعصير ليمون وبهارات بورستد وقلبيهم جيدا ثم تقدم.

دجاج البروستد البروستد طريقة عمل دجاج البروستد الشيف شربيني

