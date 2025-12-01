طريقة عمل الدجاج البروستد زى المحلات

يعد البروستد من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن عدد قليل من الأشخاص من يتقن طهيها في المنزل بمذاق شهي.

نعرض لكم طريقة عمل البروستد من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الدجاج البروستد

2 دجاجة كل واحدة 8 قطع مسلوقة نصف سلقة

نصف كوب بهارات بروستد

ملح

فلفل أسود

بقسماط

دقيق

لبن

بيض

ثوم بودرة

زيت

-الصوص

2 ملعقة كبيرة طحينة

1 ملعقة كبيرة مايونيز

1 كوب زبادي

ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة بهارات بروستد

- للتقديم

بطاطس محمرة



طريقة عمل دجاج البروستد

تبلي الدجاج ببهارات البروستد ثم عفريه في دقيق ثم اضيفي للماء ثم تعفر مرة أخرى في الدقيق ثم تقلى في زيت غزير أو بطريقه أخرى غلف في بيض ولبن ثم ضعي في البقسماط

اقلى في زيت غزير حتى تأخذ لون ذهبي.

اخلطي مايونيز وزبادي في بولة متوسطة مع طحينة وثوم وملح وفلفل اسود وعصير ليمون وبهارات بورستد وقلبيهم جيدا ثم تقدم.