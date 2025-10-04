ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

بعد تزايد استخدام حقن التخسيس لعدد كبير من الناس الذين يرغبون في انقاص اوزانهم في وقت قياسي قصير حذر الدكتور معتز القيعي من استخدامها .

وقال الدكتور معتز القيعي في تصريحاته لموقع صدى البلد، إن حقن التخسيس الجديدة، تعمل من خلال محاكاة هرمون طبيعي في الجسم يُعرف باسم GLP-1، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم الشهية وسرعة الهضم.

وأوضح القيعي، أن هذه الحقن تُبطئ حركة المعدة وتجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي إلى تقليل كميات الأكل وبالتالي فقدان الوزن.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: