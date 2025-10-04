قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب (الفصل التشريعي الثالث) اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل وحتى 15 أكتوبر الجاري. 

وأوضح أن تقديم الأوراق سيكون من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي سيغلق فيه باب الترشح عند الثانية ظهرًا.

الانتخابات على مرحلتين.. وتفاصيل المحافظات المشمولة

أشار المستشار بدوي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الجدول الزمني وتفاصيل انتخابات مجلس النواب، إلى أن العملية الانتخابية ستجرى على مرحلتين:

المرحلة الأولى: تشمل محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

المرحلة الثانية: تضم محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء

مواعيد الدعاية الانتخابية وأيام التصويت

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 23 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، يليها مباشرة الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر سيكون يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

تعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، ويبدأ في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة.

بالنسبة للمرحلة الثانية:

تبدأ الدعاية من 6 نوفمبر حتى 20 نوفمبر، يليها الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وداخليًا يومي 24 و25 نوفمبر.

إعلان النتائج يوم 2 ديسمبر، ويبدأ الدعاية لجولة الإعادة في نفس اليوم.

مراحل الطعون والقوائم النهائية للمرشحين

أوضح المستشار بدوي أن كشف أسماء المرشحين للمرحلتين سيُعلن يوم 16 أكتوبر، فيما ستنظر محكمة القضاء الإداري في الطعون بين 19 و21 أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية يوم 23 أكتوبر. وأكد أن آخر موعد للتنازل عن الترشح هو 25 أكتوبر.

جولات الإعادة ومواعيدها التفصيلية

بالنسبة لجولة الإعادة للمرحلة الأولى:

تُقدم الطعون على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها وحتى 20 نوفمبر.

المحكمة الإدارية العليا تنظر الطعون خلال الفترة من 21 حتى 30 نوفمبر.

تبدأ فترة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في 30 نوفمبر.

تُجرى جولة الإعادة خارج البلاد في 1 و2 ديسمبر، وداخل البلاد يومي 3 و4 ديسمبر.

تُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.

وفي المرحلة الثانية:

تقدم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة وحتى 4 ديسمبر.

المحكمة الإدارية العليا تفصل في الطعون من 5 إلى 14 ديسمبر.

يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 14 ديسمبر.

جولة الإعادة خارج البلاد في 15 و16 ديسمبر، وداخل البلاد في 17 و18 ديسمبر.

تعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

جاهزية الهيئة الوطنية للانتخابات وتأكيد الشفافية

أكد المستشار حازم بدوي جاهزية الهيئة الوطنية للانتخابات التامة لإجراء العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على الشفافية والنزاهة كأبرز سمات هذه الانتخابات.

رسالة إلى الشعب والأحزاب السياسية

وصف بدوي الانتخابات بأنها تعبير حي عن إرادة الشعب المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية الاختيار الجيد للمرشحين، وداعيًا الأحزاب السياسية إلى ترشيح أصحاب الكفاءة والنزاهة والفاعلية بدلًا من الكثرة.

وقال: "المرشح الجيد هو من يخدم وطنه ويمتلك رؤية واضحة وقدرة على التنفيذ". كما وجه رسالة للمرشحين بضرورة الالتزام بالقانون والدستور ومدونة السلوك الانتخابي لضمان خروج المشهد الانتخابي بأفضل صورة تعبر عن عراقة الحياة النيابية في مصر.

المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب

