ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأوَّلي المعروض على حماس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأوَّلي الذي عرضه على حركة حماس، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

من جانب آخر؛ قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب تطورات أوضاع من كانوا على متن «أسطول الصمود»، مؤكدًا أن الأمم المتحدة شددت مرارًا على ضرورة حماية جميع المشاركين في الأسطول وضمان أمنهم وسلامتهم.

وأوضح أن الالتزام بالقانون الدولي في هذه الحالة أمر جوهري، وأن على جميع الأطراف المعنية احترام القواعد الدولية ذات الصلة لضمان عدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

التواصل المستمر مع الأطراف

وأضاف حق، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحتاج إلى توافق واضح بين إسرائيل وحركة حماس حتى يمكن تنفيذها بشكل فعّال وكامل.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تراقب الموقف وستعمل على التواصل المستمر مع الأطراف كافة؛ لتشجيع تنفيذ البنود بطريقة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.