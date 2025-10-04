قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر حسني يشعل أجواء حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي
القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟
عمرو أديب: دونالد ترامب لن يراعي خاطر إسرائيل في حال فشل المفاوضات
مصرع 3 من أخطر تجار السلاح والمخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد
علاء عبد العال: الزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا
عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لتصوير أحدث أفلامه المنتظرة
مراد مكرم ينتقد أداء الزمالك: فيه حاجة غلط ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة
التقديم بدأ.. تعرف على خطوات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم
دمر أقوى حصون خط بارليف.. محطات عسكرية مهمة للفريق فؤاد عزيز غالي
الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات النواب بـ 30 مرشحًا دعمًا للشباب والمرأة
الدوري الممتاز | عماد النحاس: حققنا فوزا مستحقا على كهرباء الإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لميس الحديدي: خطة ترامب مليئة بعلامات الاستفهام.. ولكن بداية لحلحلة الأمور

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على قبول حماس لخطة "ترامب"، قائلة: "أهم صورة هي فرحة أهل غزة بعد إعلان حماس قبول خطة "ترامب"، والتي تستهدف وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، والإفراج عن المحتجزين".

وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة:"غزة عاشت كابوسًا من القتل والدمار على مدار عامين، منذ السابع من أكتوبر عام 2023، استُشهد 66 ألف شهيد، 47% منهم من النساء والأطفال".

وقف إطلاق النار 

وأوضحت الحديدي أن خطة الرئيس الأمريكي مليئة بعلامات الاستفهام، لكنها بداية لحلحلة الأمور، وهي المرة الأولى التي يطلب فيها ترامب وواشنطن وقف إطلاق النار؛ قائلة: “منذ بداية الحرب وتفجرها، لم تطلب واشنطن ولا ترامب وقف إطلاق النار إلا في هذه المرة”.

ثوابت القضية الفلسطينية

وأكملت: "ترامب أراد أن يكون البطل في المشهد، وهذا حدث وحماس قدّمت ردها على الخطة قبل يوم ونصف من انتهاء الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي قبل فتح نيران الجحيم واختارت حماس كلماتها في البيان بدقة، لكنها لم تقبل بكل شيء، وألقت الكرة في ملعب التفاوض مجددًا مع الحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية، وهو الموقف القريب من الموقف المصري".


وواصلت: "القاهرة، والتي قامت بدور كبير خلال فترة الحرب، في محاولات التوصل للهدنة، وإدخال المساعدات، ووقف التهجير، سيكون لها دور مهم في المرحلة المقبلة ستكون مركزًا لعدد من المفاوضات، والتي ستبدأ يوم الإثنين 6 أكتوبر، غير مباشرة، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حول الإفراج عن المرحلة الأولى من المحتجزين وخروج الأسرى، ينضم إليهم وفد قطري، وويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، وكوشنر صهر الرئيس الأمريكي".


وعلقت: “نتمنى لهذا التاريخ 6 أكتوبر أن يكون بشرة امل للفاسطيين والدولة الفلسطينية والذين  عاشوا أن نعود  لستة أكتوبر 2023 كانت غزة واصبحت غزة اخرى”.


اختتمت قائلة: "كل الشياطين تكمن في التفاصيل، وأسئلة كثيرة: هل وقف إطلاق النار مؤقت؟ وهل سيتحوّل إلى دائم؟ أم ستُستأنف الحرب بعد إطلاق سراح المحتجزين، وعندما تريد؟ وهل هذه آخر ورقات حماس؟ ماذا عن الترتيبات الأمنية؟ من هي القوات الأمنية التي ستنزل على الأرض؟ ومصر تدرب 5000 من القوات الفلسطينية، فهل تنسحب حماس وتترك فراغًا أمنيًا؟ وما هي الإدارة الانتقالية؟ وأين ستكون؟ وهذا خلاف بين حماس ومصر وواشنطن، حيث تتحدث مصر عن لجنة إسناد، بينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن لجنة السلام التي يرأسها.

تفاصيل خطة ترامب

وأتمت: "الشيطان يكمن في التفاصيل، ومجموعة من الشياطين تكمن في تفاصيل خطة ترامب هل هي بداية أم نهاية؟ هل ستتخلى حماس؟ وهل سخرج  أعضاء الحركة؟ غزة كتانت مدينة جميله وأنا زرتها والشعب الفلسطيني  كله متعلم  عامين بلا مدارس ولا جامعات نتمنى أن تكون فرصة ليلتقط شعب غزة انفاسه التي نفقت تحت القتل والتدمير على مدار عامين.

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

الشرطة

رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين

أشرف بن شرقي

حسن ناظر: أداء أشرف بن شرقي مؤخرا لا يؤهله للتواجد مع منتخب المغرب

منتخب مصر

قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العرب لوديتي المغرب

الزمالك

الزمالك يتفق مع ديكادها الصومالي على خوض مواجهتي الكونفدرالية بالقاهرة

بالصور

لعشاق الدفع الرباعي.. سوبارو امبريزا 2009 بهذا السعر ‏

سوبارو امبريزا 2009
سوبارو امبريزا 2009
سوبارو امبريزا 2009

بعد إصابة الفنانة منة جلال بها .. أعراض الذبحة الصدرية وهذا أسرع علاج

منة جلال
منة جلال
منة جلال

سبب مرض الفنانة منة جلال .. تفاصيل

منة جلال
منة جلال
منة جلال

شبيهة الهمر.. بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏ موديل 2026 الجديدة كليا ‏

بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏
بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏
بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

