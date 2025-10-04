أيمن الرقب: نرفع القبعة للمفاوضين في القاهرة والدوحة لإقناع حماس بقبول خطة ترامب

وجّه الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الشكر للمفاوضين المصريين والقطريين على إقناع حماس بقبول خطة "ترامب" لوقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: "تُرفع القبعة للمفاوضين في مصر وقطر على قدرتهم على إقناع حماس بقبول خطة الرئيس الأمريكي، وإصدار حماس بيانًا في نهاية الأمر يتماشى مع الرؤية العربية والإسلامية لوقف الحرب على غزة".



وأضاف، خلال لقاء مع برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"المسار الحالي يحمل في طياته مرحلة ضبابية، لأن هناك تصريحات لترامب الشهر الماضي، وقبل شهر قال: سنأخذ أسرانا ونسحق حماس والآن قال إن ما فعلته إسرائيل في غزة أبعدنا عن العالم وأصبح ضدنا، وهو تصريح خطير في ذات الوقت".

العاشر من أكتوبر

مضيفا: "السؤال: إذا كان ترامب يرغب فعلاً في الحصول على جائزة نوبل للسلام، والتي تُحدَّد في العاشر من أكتوبر، إذا كان يريد الحصول عليها وفقًا لما قاله، لأنه تمكن من إيقاف ثماني حروب، والتاسعة في الطريق".



معربًا عن خشيته أن تعود الأمور بعد ذلك لسابق عهدها وتعود الحرب وردًا على سؤال الحديدي: "أين الضامن في خطة ترامب؟"، علّق:"لا يوجد ضامن. الضامن هي الولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي فقط وقبل ذلك ضمنوها في يناير، وأعادوا الحرب في مارس وكنت أتمنى أن يُلقى بالكرة في ملعب المجموعة العربية".