عمرو أديب: دونالد ترامب لن يراعي خاطر إسرائيل في حال فشل المفاوضات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يُراعي خاطر إسرائيل في حال فشل مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أديب، في تعليق ببرنامجه «الحكاية» على قناة "MBC مصر"، مساء السبت، أن «موضوع غزة أصبح موضوعا شخصيا بالنسبة لترامب… ودي أهم حاجة هيبقى عملها من ساعة ما بقى رئيس".

وأشار أديب إلى أن الدولة المصرية جاهزة لإعادة إعمار غزة، قائلًا: «المفاوض المصري عظيم ومَعلِّم، ودارس غزة كويس، وغزة تثق تمامًا في الإدارة المصرية».

وأكد أديب أن مصر لم تُفَرِّط في القضية الفلسطينية، ولم تُسهِّل تصفيتها كما اتهمها البعض، متابعًا: «كل من أساء لمصر؛ عليه أن يعتذر اعتذارًا واضحًا… الموضوع خِلِص، والورق اتلمّ».

الحروب الـ7 .. عمرو أديب يكشف أغرب تصريح لترامب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع لحظة بلحظة المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر عقدها في مصر.

وأوضح أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية MBC مصر، ترامب بيقول أنا وقفت 7 حروب، نصهم مش موجود طبعًا”، موضحا أن هذه التصريحات تحمل مبالغة، إلا أنه أكد أن الرئيس الأمريكي يعتبر "حرب غزة أهم حرب" في رصيده السياسي الحالي.

ولفت أديب، إلى أن "المفاوضات في الغالب أمرها منتهي"، مشيرًا إلى أن كل طرف يسعى إلى تقديم نفسه كمنتصر، حيث زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحقيق انتصارات على عدة جبهات، فيما قال ترامب إنه "أعاد السلام".