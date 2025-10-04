ترامب لقناة إسرائيلية: نقترب من صفقة لإنهاء الحرب وإطلاق الأسرى

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة، يشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مؤكدا أن الجهود الأمريكية حققت تقدما ملموسًا على هذا المسار.

وقال ترامب في مقابلة خاصة مع القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، إن هناك تقاربا كبيرا بين الأطراف المعنية، موضحا: "نحن قريبون جدًا من الاتفاق. نتنياهو يؤيد، وحماس قطعت شوطًا كبيرًا، وهم يريدون إنجاز ذلك".

وأشار ترامب إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل إصداره بيانًا دعا فيه إلى وقف الغارات على غزة لإتاحة المجال للمفاوضات، قائلاً: "كان على ما يرام مع ذلك. عليه أن يكون على ما يرام، لا خيار آخر".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستكثف ضغوطها خلال الأيام المقبلة لإنجاز الصفقة والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس، وإنهاء الحرب التي اندلعت قبل نحو عامين عقب هجوم 7 أكتوبر.

وكشف ترامب أن الرسائل العلنية والتحركات الدبلوماسية التي قادها وفريقه يوم الجمعة، ساهمت في تضييق الفجوة بين إسرائيل وحماس بشكل غير مسبوق.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يتوجه المبعوث الخاص للبيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، برفقة جاريد كوشنر، صهر ترامب، إلى مصر اليوم السبت، لبحث التفاصيل الفنية المرتبطة بالإفراج عن الأسرى، والعمل على "اتفاق سلام مستدام".

وفي وقت سابق من صباح السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف عملياته للسيطرة على مدينة غزة، وتحول إلى وضعية دفاعية، كما قلص سلاح الجو هجماته باستثناء تلك الضرورية لحماية القوات، وفق بيان رسمي.

وجاء هذا التحول بعد دعوة ترامب يوم الجمعة إلى وقف العمليات العسكرية والدخول في محادثات مباشرة مع حماس، مما دفع نتنياهو إلى إصدار تعليمات بوقف الهجوم تمهيدًا لتنفيذ "المرحلة الأولى من خطة ترامب"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأشاد ترامب بالخطوة الإسرائيلية، معتبرًا أنها تعزز فرص نجاح الاتفاق، كما دعا حماس إلى التحرك بسرعة، محذرا: "إذا لم يتم التوصل لاتفاق الآن، فستسحب الصفقة عن الطاولة".

وأضاف: "لن أقبل بأي تأخير، ولا أريد أن تكون غزة تهديدًا من جديد. علينا إنجاز الأمر بسرعة. الجميع سيحصل على معاملة عادلة".

وأكد ترامب أن الاستجابة الدولية لخطة إنهاء الحرب كانت إيجابية، موضحًا: "العالم كله يدعم الخطة. نتنياهو موافق، وحماس أيضًا قطعت شوطًا مهمًا. ما تبقى هو إنهاء التفاصيل الأخيرة".

وأشار كذلك إلى دور تركيا، موضحًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان "مفيدًا جدًا" في الضغط على حماس، وقال: "أردوغان صديقي، وهو شخص صلب، وقد لعب دورا ممتازًا".

وقال مسؤول أمريكي إن ترامب تحدث مع أردوغان الجمعة وطلب منه ضمان تجاوب حماس مع الخطة، ونقل عنه قوله: "فعلت الكثير من أجلك، والآن أحتاجك أن تساعدني".

وفي ختام تصريحاته، شدد ترامب على أن الحرب في غزة ساهمت في عزل إسرائيل دوليًا، مؤكدًا: "نتنياهو بالغ في عملياته، وخسرت إسرائيل كثيرًا من دعم المجتمع الدولي، وسأعمل على استعادة هذا الدعم مجددًا".