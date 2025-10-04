الحروب الـ7 .. عمرو أديب يكشف أغرب تصريح لترامب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع لحظة بلحظة المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر عقدها في مصر.

و أوضح أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية MBC مصر،

ترامب بيقول أنا وقفت 7 حروب، نصهم مش موجود طبعًا”، موضحا أن هذه التصريحات تحمل مبالغة، إلا أنه أكد أن الرئيس الأمريكي يعتبر "حرب غزة أهم حرب" في رصيده السياسي الحالي.

ولفت أديب:"المفاوضات في الغالب أمرها منتهي"، مشيرًا إلى أن كل طرف يسعى لتقديم نفسه كمنتصر، حيث زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحقيق انتصارات على عدة جبهات، فيما قال ترامب إنه "أعاد السلام".

وردد أديب: سعي ترامب للتفاخر بإنهاء الصراع في غزة يبرز الأهمية التي يوليها الرئيس الأمريكي لهذا الملف تحديدًا، لافتاً إلى رغبته في أن يكون له دور محوري في المشهد.

وأضاف أديب: "اللافت أن من تعب وشقي وتعرض للشائعات لم يتحدث بعد"، في إشارة إلى الدور المصري.

وتابع أديب: "مصر تنتظر أن يجلس الطرفان معًا لحل الأزمة، وهي على الأرض في غزة، تفتح الطرق وتبني المعسكرات للمواطنين، دون ضجيج إعلامي.. مصر مش بتاعة لقطة، مصر بتاعة تاريخ".