الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

أغلقت منصة يوتيوب قناة "ناصر تي في" Nasser TV، وهي قناة متخصصة في بث تراث الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتديرها أسرة الزعيم المصري، وقد جاءت هذه الخطوة تحت دعوى “انتهاك المعايير والمحتوى الاحتيالي”، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء إغلاق القناة.

تعد قناة "ناصر تي في" Nasser TV من القنوات التي تهتم بنشر مواد صوتية ومرئية تخص الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، حيث تعرض خطب ولقاءات ناصرية تاريخية، بالإضافة إلى محتوى سياسي وثقافي من فترة حكمه.

تعتبر قناة "ناصر تي في" منصة مهمة للباحثين والمهتمين بالتاريخ السياسي المصري والعربي، وقد تمكنت من جذب جمهور واسع من المهتمين بتاريخ جمال عبد الناصر ومنهجته السياسية.

https://m.youtube.com/shorts/SNK9hBK7L5g