من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو

محمد البدوي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قبول حركة حماس بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة يُعد خطوة إيجابية كانت منتظرة منذ فترة، وجاءت في توقيت شديد الأهمية مع استمرار العمليات العسكرية في القطاع واقتراب الاحتلال من السيطرة على المدينة.

وأوضح فهمي، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الطرح الأمريكي جاء ضمن إطار عام يحدد مراحل زمنية واضحة لمشاركة الأطراف المختلفة في التنفيذ، تبدأ بقضايا عاجلة مثل وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وعدد من الأسرى، ثم الانتقال تدريجيًا إلى إجراءات بناء الثقة تمهيدًا لمراحل سياسية لاحقة.

حماس والسلطة الفلسطينية

وأضاف أن الخطة ليست اتفاقًا شاملًا، بل تحتوي على بنود مخصصة لكل من حماس والسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود بعض التحريفات المتعلقة بدور السلطة.

لجنة إسناد مجتمعي

وأكد أن الرؤية تتضمن وجود لجنة إسناد مجتمعي، وهي فكرة مصرية مطروحة منذ أشهر، تتكون من حكومة تكنوقراط تضم 15 عضوًا لإدارة القطاع إلى جانب مجلس السلام، لافتًا إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي التوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ تبادل المحتجزين بين الجانبين.

حماس السلطة الفلسطينية الاحتلال طارق فهمي ترامب غزة

