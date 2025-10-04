الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهدف الأساسي الذي تسعى له الهيئة، هو أن تجعل من اقتراع الناخب “تجربة وطنية تدعو للفخر”، بأيسر جهد.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها على مدار الشهور السابقة على موعد التصويت؛ لتضمن النزاهة، وتتيح المتابعة، وتواكب التطور، وتحدث البيانات، وتختصر الجهد المبذول من كبار السن وذوي الهمم.

ونشر موقع صدى البلد صورة من نتيجة الكشف الطبي للمترشح بانتخابات مجلس النواب 2025، من نتيجة التحاليل الطبية؛ لبيان مدى إيجابية وسلبية تعاطي المُسْكرات والمخدرات، والمصابين بمرض ذهني أو نفسي يؤثر على عمله النيابي.