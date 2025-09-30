رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الأمن ألقت القبض على مجموعة شبان فلسطينيين شاركوا في تظاهرة غير مرخصة بالعاصمة دمشق، رفعوا خلالها شعارات مسيئة لمصر، ما أثار حالة غضب واسع في الأوساط المصرية.

وذكرت شبكة "أخبار سوريا" أن المظاهرة خرجت من محيط المسجد الأموي، حيث ردد المشاركون عبارات وُصفت بأنها مسيئة لدولة عربية شقيقة.

وفي سياق متصل، علّق الدكتور حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، على الجدل المثار، مؤكداً رفضه لأي إساءة بحق مصر.

وقال الشرع في منشور على حسابه في "فيسبوك": "مصر هي الأخ الأكبر للعرب جميعاً، والإساءة إليها تعد إساءة للأمة العربية والإسلامية بأكملها"، مشدداً على أن قوة مصر تمثل قوةً للعرب، وأن تاريخها ومواقفها لا يجوز المساس بها.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fshorts%2FIZJbSTTPgi8&h=AT1K6muxc42lOLv3FcBtqWIEk6SV9PKsT-OnJA6Kh-qMhTkAMOonlcdHqc_3VFHyQ5ofALh2-kPTWTbUAlAsaEGWmpfUmRGTEzvK09nX5EM96SjhKa4IFAGIxfR1mYw&s=1