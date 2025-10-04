قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المنشآت الطبية بمحافظة دمياط
إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف
فرنسا: رد حماس على خطة ترامب لوقف إطلاق النار "خطوة مهمة" نحو إنهاء الحرب في غزة
خدمات

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة
عبد العزيز جمال

يهتم الكثيرون بمعرفة كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة والتي توفرها الدولة  في إطار حرصها على دعم الفئات الهشة وغير المغطاة بأي مظلة تأمينية.

ويتم صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة ضمن 6 مناسبات سنوية أولها عيد الميلاد المجيد 2025، ضمن جهود الحكومة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، و تهدف هذه المبادرة إلى دعم الأفراد الذين يفتقرون إلى دخل ثابت وضمان استفادتهم من موسم الأعياد.

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة

 - منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف طوال شهر يناير 2026.

 - منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

 - منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

 - منحة عيد العمال: تُصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر.

 - منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل عيد الأضحى.

 - منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريًا.

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

كان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية خلال عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى التوسع في دعم الفئات الأضعف ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل العمالة غير المنتظمة.

ما هي منحة عيد الميلاد 2026؟

منحة عيد الميلاد 2025 هي دعم مالي لمرة واحدة في هذه المناسبة يُمنح للأفراد غير المنتظمين في سوق العمل، وتشمل الفئات التالية: العمالة اليومية، الحرفيين مثل النجارين والسباكين، الباعة الجائلين، العاملين في الزراعة الموسمية أو المقاولات غير المسجلين في التأمينات، وأصحاب المهن الحرة غير المسجلين رسمياً. 

تأتي هذه المنحة لتعزيز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال موسم الأعياد.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة القوى العاملة أن الصرف سيكون في النصف الثاني من ديسمبر 2025، أي قبل عيد الميلاد مباشرة، لضمان استفادة الأسر من الدعم قبل موسم الاحتفالات. 

وسيتم إرسال رسائل نصية SMS للمستفيدين على أرقام الهواتف المسجلة، لتوضيح موعد ومكان صرف المنحة.

طرق صرف المنحة

يمكن للمستفيدين الحصول على المنحة من خلال إحدى الوسيلتين التاليتين: مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، أو المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة مثل فودافون كاش واتصالات كاش، في حال اختيارها أثناء التسجيل. 

ويشترط إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلية ورقم التسجيل أو الرسالة النصية لتأكيد الأحقية.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

حددت وزارة العمل عدة ضوابط يجب توافرها للحصول على المنحة، أبرزها:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية
  • ألا يمتلك سجلات تجارية أو أنشطة رسمية مسجلة
  • أن تكون الحرفة مثبتة في بطاقة الرقم القومي
  • أن يكون الاسم مسجلًا لدى مديرية القوى العاملة
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا

طريقة التسجيل والحصول على المنحة

تتم عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر عدة آليات تشمل:

حصر العمالة بواسطة المقاولين في مواقع العمل

التسجيل من خلال الشركات والمؤسسات المتعاملة مع وزارة العمل

المبادرات الميدانية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة في المحافظات

وبمجرد التسجيل في قاعدة البيانات، يتم إدراج المستفيدين تلقائيًا ضمن قوائم الصرف الخاصة بالمنح الدورية.

كما يمكن التسجيل من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، قم بزيارة الموقع الرسمي عبر الرابط التالي (اضغط هـــــــــنـــــــــــــــــا)

 - انقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

 - اختر التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.

 - أدخل البيانات المطلوبة.

 - اضغط على كلمة «إرسال الطلب».

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

https://www.manpower.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

بمقدورك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت باتباع الخطوات الآتية:  https: //www.manpower.gov.eg/ 

 - ادخل إلى قسم «العمالة غير المنتظمة».

 - اضغط على «الاستعلام عن المنحة».

 - أدخل رقمك القومي.

 - سيجري عرض حالة طلبك من الفور.

العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة ما هي منحة عيد الميلاد 2025 موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة

