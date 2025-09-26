العمل في إسبوع.. جولة في السويس.. وفرص عمل بالداخل والخارج.. ودعم العمالة غير المنتظمة

نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف" ،و"تقرير" بشأن حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية …

عمالة الأجانب

خلال الأسبوع أعلن وزير العمل محمد جبران ، في تصريحات صحفية ، عن تحرير 4882 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 14 يومًا فقط ،ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص،وذلك عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من يوم 10 سبتمبر 2025، وحتى الأربعاء الموافق 24-9-2025.. وأكد على فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري...وأوضح الوزير أن حملات التفتيش،حررت 3676 محضرًا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر،ثم 1206 محاضر خلال الفترة من 15 إلى 24 سبتمبر ،ليصبح الإجمالي حتى الأن 4882 محضرًا .

وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر ، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، مشيرًا إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال غير المرخص لهم...وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات ..وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل،بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال الفترة المقبلة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد...وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، والتي تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب...وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما. كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.

التعاون مع الساليزيان الإيطالي

قام وزير العمل بالتوقيع على عقدي اتفاق مع معهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية، للتعاون لأول مرة في دراسة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وإعداد دورات تدريبية يحصل من يجتازها على شهادات من "الوزارة" و"المعهد" معتمدة دوليا ومحليا...كما سلم الوزير شهادات لعدد من أوائل الخريجين ..كما افتتح ملتقى توظيف نظمته "الوزارة" مع معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"، وذلك بمقر المعهد بالقاهرة، بمشاركة 33 شركة لتوفير المئات من فرص العمل للشباب.. كما تفقد الوزير معامل وورش تدريبية بالمركز، وأشاد بالتطور والبرامج التدريبية العصرية التي يتميز بها "الساليزيان ".. واستمع الوزير "جبران" إلى عدد من الخريجين والمتدربين الذين استعرضوا تجربتهم الناجحة خلال العملية التدريبية. وبحضور الأب مرقس حلمي مدير معهد الساليزيان بالقاهرة، والأب اليخاندرو مدير فرع الإسكندرية، ومُمثلي السفارة الإيطالية بالقاهرة قال "جبران" في كلمة له إن فعاليات اليوم تؤكد استمرار ثمار التعاون بين وزارة العمل و"المعهد"، في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستمرار في تنمية مهارات وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بمنح مجانية..كما أوضح أن الأرقام تتحدث عن تلك الثمار ، وتنفيذ "التوجيهات الرئاسية" على أرض الواقع، وتقول الإحصائيات أن 456 مُتدربًا بمنحة مجانية تَدربوا داخل معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو" بفرع الإسكندرية بخلاف الدُفعة الخامسة التي تَفقّدناها مؤخرًا داخل الورش التدريبية الخاصة بها، مع العلم بأن المُستهدف في المرحلة الأولى من فرع الإسكندرية فقط تدريب 800 مُتدرب على مدار سنتين على مهن الالكترونيات، واللحام، والكهرباء والتحكم الآلي، والميكانيكا، والتكييف والتبريد، واللغات وغيرها من المهن التي يحتاجها سوق العمل. كما تقول الأرقام أيضًا إن هذا التعاون نجح - حتى الآن - في تَخريج 2234 مُتدربا من فرع المعهد بالقاهرة من مُستهدف 3134 مُتدربا خلال عامين بمنح مجانية من "الوزارة" للتدريب على 28 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وبشهادات ذات معايير دولية، بالإضافة إلى كورسات في اللغتين الإنجليزية والإيطالية، وفي المهارات الحياتية. مع التركيز على المهن المُستقبلية والمُستحدثة..

..وفي نفس السياق سلّم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ محمد جبران وزير العمل، شهادات تدريب لأوائل الدفعة الجديدة من الخريجين الذين حصلوا على منحة مجانية من وزارة العمل ، للتدريب في مجالات الخدمات البترولية ، داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، التابع لوزارة البترول ،والذي يُقدم برامج ودورات وفقًا لأحدث المعايير الدولية،وكان في استقبالهما، رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل،وبحضور المهندس/ أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية..هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد ، وكذلك في إطار استمرار "الوزارة" في تطوير وتفعيل منظومة التدريب المهني،وگأول ثمرة من ثمار التعاون مع "الشركة" تُقدم الوزارة من خلاله 600 منحة مجانية،على دفعات،وذلك للراغبين من الشباب في التدريب والتأهيل ، في مجالات الخدمات البترولية، تخصصات : مهندسين "كهرباء، وميكانيكا ، وحفر وسلامة وصحة مهنية "، وفنيين"خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها"، بواقع 150 متدرب لكل تخصص.

منظمة العمل الدولية

ألقى وزير العمل محمد جبران ،كلمة ،خلال فعاليات مائدة مستديرة بعنوان "نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج"،نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،بأحد فنادق القاهرة ، وذلك بحضور السيد/ إيريك أوشلان ،مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا...واستمع الوزير جبران من ممثلي شركات الحاق العمالة إلى التحديات التي تواجههم،وأجاب على كافة تساؤلاتهم....وفي بداية كلمته رحب الوزير جبران بالحضور وأكد على أهمية هذه "المائدة المستديرة " التي تنعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار البرنامج الاقليمي " نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا - تام بلس" ،والذي يهدف الي تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين ومسارات التنقل النظامية والمستدامة للعمال من خلال فرص العمل اللائقة بين كل من مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الاوروبي.

وأوضح الوزير تعاون الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع ، والذي إستمر العمل به قُرابة الأربعة سنوات حتي عام 2023 ،وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل ، والتي استهدفت أصحاب الأعمال، وشركات الحاق العمالة، والاعلاميين وكافة المعنيين بهذا الملف ،كما تم إنشاء "وحدة توجيه ما قبل المغادرة "والتي تُسهم في رفع الوعي للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المُغادرة ،فضلا عن عدد من برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشًي العمل والادارات ذات الصلة ..وأعلن الوزير عن تطلعه إلي تحقيق مزيد من النجاحات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج،وقال أن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي نعتبره فرصة للتعريف بأهم مواده، لا سيما فيما يتعلق بتوظيف العمال المصريين بالخارج، هذا بالاضافة الي فتح قنوات من الحوار البناء وتبادل الرؤى والتجارب ومعرفة التحديات التي تواجهكم..وأكد حرص الوزارة الدائم على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال العمل الجاد والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية بما يضمن حماية ورعاية عمال مصر بالخارج.. وأعرب عن تقديره للشركات التي تؤدي دورها بجدية وتلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشبابنا بالخارج ..وأكد :" سنكون دائما داعمين لهذه النماذج الناجحة التي تعكس شراكة حقيقة بين الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص الجادة ،كذلك المواجهة بكل حزم للشركات الوهمية .."

دعم العمالة غير المنتظمة

اعتمد وزير العم ،هذا الأسبوع ، مبلغ 2 مليون و375 ألف جنيه، رعاية صحية واجتماعية، وإعانات حوادث لعمالة غير منتظمة يستفيد منه 334 عاملاً في 25 محافظة ،من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال شهر واحد فقط .. وأوضح أن هذه المبالغ عبارة عن مليون و445 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية "زواج ومواليد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى وعمليات جراحية صغرى وكبرى"،لـ 329 عاملاً ، كذلك اعتماد صرف 930 ألف جنيه ، لـ 4 عمال لقوا مصرعهم في حادث بالقاهرة ،بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ،و 130 ألف جنيه لعامل أصيب في نفس الحادث بعجز جزئي...وفي نفس السياق اعتمد الوزير مبلغ 800 ألف جنيه، رعاية صحية، وإعانات حوادث لعمالة غير منتظمة، يستفيد منه 217 عاملاً في 6 محافظات هي :القاهرة وأسوان والغربية والدقهلية والوادي الجديد ودمياط .. وأوضح الوزير أن هذه المبالغ عبارة 200 ألف جنيه لـ 214 عاملاً ،رعاية صحية "مصاريف كشف وصرف علاج وإجراء تحاليل وإشاعات "،و600 ألف جنيه إعانات لأسر 3 عمال متوفين في حوادث متفرقة بمحافظة القاهرة ،بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة ..وقال الوزير إن "الوزارة" مستمرة في دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

جولة في محافظة السويس

قام وزير العمل محمد جبران ، بجولة في محافظة السويس ،كان في استقبال سيادته اللواء أ.ح /طارق حامد الشاذلي محافظ السويس...في بداية الجولة ناقش الوزير مع المحافظ طرق تفعيل التعاون في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك خاصة التدريب من أجل التشغيل وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ...وفي نفس السياق سَلّمَ الوزير والمحافظ 81 عقد عمل لشباب من "المحافظة" ،من بينهم 31 عقدًا لذوي الهمم ، وذلك للعمل داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص بالسويس ..وبمشاركة ممثلين عن 150 منشأة إفتتح وزير العمل و محافظ السويس،،ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ..الندوة التي إنعقدت بديوان عام "المحافظة" ، جرى خلالها إستعراض مميزات قانون العمل خاصة تحقيق العدالة والتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي والتشجيع على الاستثمار ومراعاة معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة..وشهدت الندوة نقاش مفتوح بين الوزير وممثلي الشركات للإجابة على كافة تساؤلاتهم ، ومقترحاتهم ..وفي ختام جولته ، زار السيد وزير العمل شركة بلازا لصناعة الملابس الجاهزة ..حيث تفقد عملية الإنتاج داخل الشركة ، وحث العاملين على المزيد من العمل والإنتاج ، وأكد على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتشجيع على الإستثمار الأجنبي ،وإزالة كافة العقبات التي تواجهه ،متحدثًا عن قانون العمل الجديد الذي يأتي كتشريع يساعد على صناعة بيئة لائقة تستفيد منه كل الأطراف .

انتهاء أزمة مصنع النسيج

استقبل وزير العمل محمد جبران ، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي .. وقال الوزير جبران في تصريحات ،أن هذا اللقاء حضره ، وفد من شركة نايل لينين جروب للنسيج بالإسكندرية ،برئاسة المهندس سعيد أحمد رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بشأن تطورات الأحداث التي شهدتها "الشركة" منذ أيام من احتجاجات بسبب مطالب عمالية مشروعة وشروط عمل ..وأوضح الوزير أن إدارة "الشركة" أعلنت خلال هذا الاجتماع عن امتثالها إلى كافة ملاحظات "الوزارة" بشأن تلك المطالب والشروط الواجب توافرها في بيئة العمل ، وكذلك التسوية الودية، والتعويض اللازم لصالح العاملة دعاء أحمد عطيفي التي فقدت طفلتها الرضيعة إبنة الثلاثة أشهر، التى توفيت على ذراعها ...وكان الوزير جبران قد أعلن منذ أيام قليلة عن عودة عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ، في شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، بعد مفاوضات جماعية ناجحة نظمتها “الوزارة” مع الإدارة والعمال “1000 عامل”،لتنفيذ المطالب العمالية المشروعة ، وكذلك تطبيق القانون في كافة الوقائع التي شهدتها "الشركة "،وقال أن هذه المفاوضات كانت قد أسفرت عن صدور تقرير تضمن 21 مُكتسبًا ،بشأن مطالب العاملين..

بروتوكول مع الغرف السياحية

شهد وزير العمل محمد جبران، بمقر "الوزارة " بالعاصمة الإدارية الجديدة ، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل و"الاتحاد المصري للغرف السياحية – المركز المصري للقيادة الآمنة"، بشأن تقييم وتأهيل قائدي المركبات، بحضور حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية.. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالكوادر البشرية وتطوير مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، وفي إطار أهداف اتحاد الغرف السياحية بالحد من حوادث الطرق والارتقاء بجودة النقل بكافة صوره ورفع كفاءة ومهارة السائقين .. وقع البروتوكول عن وزارة العمل وائل عبد الصبور قطب،مدير عام الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب، وعن الاتحاد المصري للغرف السياحية هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد. ويهدف البروتوكول إلى توحيد المعايير الخاصة بتقييم مهارات قائدي المركبات والفنيين، ورفع كفاءتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تأهيل العمالة المصرية المقرر سفرها للخارج على أسس القيادة الآمنة، بما يعزز التنمية المستدامة في قطاع النقل ويحد من حوادث الطرق..كما ينص على التعاون المشترك بين الطرفين في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متطورة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، واعتماد الشهادات المهنية الصادرة عن المركز المصري للقيادة الآمنة، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنوده ووضع الضوابط والمعايير الفنية والإدارية اللازمة..شهد توقيع البروتوكول من جانب الاتحاد المصري للغرف السياحية: ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد، واللواء وليد فودة ،مدير المركز المصري للقيادة الآمنة، ومحمد بطيخ، مدير إدارة الشؤون القانونية بالاتحاد، ومن جانب الوزارة: د. محمد صلاح باحث بالإدارة المركزية للتدريب المهني..

برنامج إلكتروني لإدارة الانتخابات العمالية

استقبل وزير العمل محمد جبران ،وفد من شركة آي سبيس " eSpace " ، برئاسة المهندس يوسف علي رئيس مجلس الإدارة،الرائدة في مصر والشرق الأوسط،والمتخصصة في تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات منها تطوير البرمجيات،والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني..ووجه الوزير جبران التنسيق بين "الإدارات المختصة" و"الشركة" لسرعة تأسيس "برنامج الكتروني" لإدارة عملية الإنتخابات النقابية العمالية الجديدة "2026-2030" ، ويكون بمثابة قاعدة بيانات قومية بشأن هذه الانتخابات.. واستعدادًا لانتخابات الدورة النقابية الجديدة ،كان الوزير جبران قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث قواعد بيانات المستويات الثلاثة للمنظمات النقابية العمالية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات ،تساهم في إدارة انتخابية ديمقراطية من أجل "تنظيمات" قادرة على تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج،والمُشاركة في التنمية..

...هذا وتواصل مديريات العمل بالمحافظات جهودها لتنفيذ خطط الوزارة في التدريب والتشغيل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز علاقات العمل...