وزير العمل يختتم جولته في السويس بزيارة شركة لصناعة الملابس الجاهزة

زار وزير العمل محمد جبران، في ختام جولته اليوم الاثنين ، في محافظة السويس ، شركة بلازا لصناعة الملابس الجاهزة ، وكان في استقباله، ساهيل بتلاني أحد الشركاء بالشركة ،و المدير العام للشركة ناصر خان ، ومديرة الموارد البشرية صفاء عطية.

تفقد الوزير عملية الإنتاج داخل الشركة ، وحث العاملين على المزيد من العمل والإنتاج ، وأكد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتشجيع على الاستثمار الإجنبي ،وإزالة كافة العقبات التي تواجهه ،متحدثًا عن قانون العمل الجديد الذي يأتي كتشريع يُحقق التوزان والعدالة بين أصحاب الأعمال والعمال ، ويساعد على صناعة بيئة لائقة يستفيد منها كل الأطراف.

واستمع الوزير من قيادات الشركة إلى دورها في توفير فرص العمل وخدمة التنمية في مصر ،والتأكيد على أنها شركة ذات استثمار هندي،خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ،وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ،و يعمل فيها الأن 1123 عاملاً ، من بينهم 81 عاملا أجنبيا حاصلين تراخيص عمل ،و63 عاملاً من ذوي الهمم ،وتلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور .