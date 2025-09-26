قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى.

وأوضح أن ذلك يأتي طبقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال، وبالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.

وأوضح المحافظ أن المواعيد الشتوية ستطبق على مختلف الأنشطة التجارية حيث تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، على أن يمتد العمل حتى 11 مساءً يومي الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية.

كما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، وتمتد حتى 1 صباحًا في أيام العطلات، مع استمرار خدمة «التيك أواي» و«الدليفري» على مدار 24 ساعة.

وأشار المحافظ إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، ستعمل من 8 صباحًا وحتى 6 مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين.

كما تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع “الفاكهة والخضروات” ومحال “الدواجن” وأسواق الجملة والصيدليات.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد وتكثيف التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد.

كما أكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة تابع بشكل مستمر- بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء- تطبيق المواعيد الشتوية وفقًا للقرار الوزاري، بما يحافظ على سلامة وصحة المواطنين.

وناشد المحافظ، أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال ،الحرفية الالتزام بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية؛ حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة غلق المحال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ترشيحاتنا

برونو لاج

مدرب الأهلي الجديد.. من يقود الأحمر؟

الجليد

نتوءات بلاتينية غامضة فى عينات جليدية .. ما القصة؟

الطاقة النظيفة

ثورة مرتقبة في الطاقة النظيفة.. احتياطيات هائلة من الهيدروجين الطبيعي تحت الأرض| ما القصة؟

بالصور

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد