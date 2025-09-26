قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
آية التيجي

أصدرت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية تحذيرات رسمية حول استخدام بعض الحقن التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

3 حقن خطيرة تهدد الصحة

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة عدم تناول أي حقن إلا تحت إشراف طبيب مختص، ومن أبرزها ما يلي :

ـ حقنة البرد (الخلطة الشيطانية):

جاءت حقنة البرد أو ما تعرف بـ"الخلطة الشيطانية" في مقدمة الحقن الخطيرة، والتي تتكون من مضاد حيوي + كورتيزون + مسكن للألم.
وأكدت الوزارة أن هذه الحقنة لا تعالج نزلات البرد أو الإنفلونزا كونها عدوى فيروسية، بينما الإفراط في المضادات الحيوية يسبب مقاومة البكتيريا للعلاج على المدى الطويل.
كما أن الكورتيزون يضعف الجهاز المناعي ويضر مرضى الضغط والسكر، بينما الإفراط في المسكنات قد يؤدي إلى قرحة المعدة ومشاكل بالكبد والقلب والربو، بل ووصل الأمر إلى تسجيل حالات وفاة بسببها.

حقنة البرد

ـ حقن التخسيس:

الحقنة الثانية التي حذرت منها وزارة الصحة هي حقن التخسيس، والتي انتشرت بين الراغبين في فقدان الوزن بسرعة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحقن لا يجب استخدامها إلا تحت إشراف طبي متخصص، حيث تختلف فعاليتها من مريض لآخر، وهناك حالات مرضية لا يناسبها هذا النوع من الحقن.
كما شددت هيئة الدواء على أن حقن التخسيس مخصصة فقط لحالات السمنة المفرطة التي لم تستجب للطرق التقليدية.

وحذرت هيئة الدواء من شراء هذه الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار منتجات مجهولة المصدر قد تسبب مضاعفات خطيرة.

حقن التخسيس

ـ حقنة RhoPhylac 300:

أما الحقنة الثالثة، فهي حقنة RhoPhylac 300 - Human anti-D immunoglobulin، التي تُعطى للسيدات بعد الولادة.
وكشفت هيئة الدواء عن ضبط عبوات مقلدة من هذه الحقنة في الأسواق، مؤكدة خطورة استخدامها وضرورة التأكد من الحصول عليها من مصادر معتمدة فقط.

حقنة RhoPhylac 300

نصائح وزارة الصحة

وشددت وزارة الصحة والسكان على أن علاج نزلات البرد يتم من خلال الراحة التامة، تناول السوائل الدافئة، وأدوية بسيطة تحت إشراف الطبيب،

واكدت الوزارة، أن معظم الحالات تشفى في غضون أسبوع إلى 10 أيام دون الحاجة لهذه الحقن الخطيرة.

حقنة البرد حقن التخسيس وزارة الصحة هيئة الدواء تحذيرات طبية مضاعفات صحية

