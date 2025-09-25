دبي تسجل أغلى فنجان قهوة في العالم بسعر 673 دولار وتدخل موسوعة جينيس

تختلف أسعار القهوة حول العالم باختلاف النكهات وطريقة التحضير وأماكن البيع، لكن مدينة دبي تمكنت مؤخرًا من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بعد أن بلغ سعر أغلى فنجان قهوة في العالم نحو 673 دولارًا أمريكيًا، لتدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية في حدث فريد أثار دهشة عشاق القهوة عالميًا.

تفاصيل الرقم القياسي

تم تسجيل الرقم في 13 سبتمبر بعد أن قدمت إحدى سلاسل المقاهي الشهيرة بدبي فنجان القهوة الفاخر، وفقا لما نشر في موقع "روسيا" اليوم.

واعتمد التحضير على تقنية الصب اليدوي المعروفة باسم V60، باستخدام حبوب قهوة نادرة من مزرعة Hacienda La Esmeralda في بنما.

واشتهرت القهوة بمذاق مميز يجمع بين نكهات الزهور والفاكهة والحمضيات، وهو ما جعلها استثنائية ونادرة.

قهوة دبي الأغلى في العالم تدجل موسوعة جينيس

قهوة دبي الأغلى في العالم

وبحسب التقارير الصحفية، لم يُكشف عن اسم الشخص الذي اشترى هذا الفنجان التاريخي، إلا أن سعره القياسي مكّن دبي من دخول موسوعة جينيس رسميًا، لتُصبح وجهة عالمية ليس فقط للتسوق والترفيه، وإنما أيضًا لعشاق القهوة الفاخرة.