ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
بالصور

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

آية التيجي

مع بداية العام الدراسي وازدياد فرص اختلاط الأطفال، ترتفع معدلات إصابة الصغار بأمراض طفيلية شائعة، أبرزها الدودة الدبوسية، التي تُعد من أكثر الطفيليات انتشارًا في العالم، خصوصًا بين الأطفال في سن المدرسة. 

ورغم أن أعراضها في الغالب بسيطة، إلا أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات غير متوقعة، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي.

في هذا التقرير، نستعرض معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية، وأعراضها، وطرق انتقالها، ومخاطرها الصحية، وكيفية الوقاية والعلاج، وهي :

ـ النشاط الليلي:

أنثى الدودة تضع بيضها على طيات الجلد حول فتحة الشرج أثناء النوم ليلًا، والبيض يظل حيًا لأسابيع على الملابس والفراش.

ـ طريقة التشخيص: 

أفضل وسيلة للتأكد من العدوى هي اختبار الشريط اللاصق (Tape Test) صباحًا قبل الاستحمام، حيث يُكشف البيض تحت الميكروسكوب.

ـ أعراض غير واضحة:

في كثير من الحالات تكون العدوى بلا أعراض، وأكثر العلامات شيوعًا هي الحكة الليلية واضطراب النوم.

ـ إعادة العدوى شائعة:

البيض ينتقل بسهولة عبر اليدين أو الأسطح أو الألعاب، ما يجعل إعادة العدوى (Reinfection) أمرًا متكررًا إذا لم يُعالج جميع أفراد الأسرة.

ـ مخاطر إضافية للفتيات:

في بعض الحالات النادرة، قد تهاجر الديدان إلى المهبل وتسبب التهابًا مهبليًا أو مشاكل بالمسالك البولية.

مخاطر الإصابة بالدودة الدبوسية

ـ حكة شديدة ومضاعفات جلدية: 

قد تؤدي الحكة المستمرة إلى التهابات بكتيرية ثانوية.

ـ التهابات بولية وتناسلية:

خصوصًا عند الفتيات نتيجة هجرة الديدان إلى المهبل.

ـ ارتباط نادر بالزائدة الدودية: 

تم تسجيل حالات وُجدت فيها الديدان داخل الزائدة أثناء الجراحة، مما قد يسبب أعراضًا مشابهة لالتهابها.

طرق التشخيص والعلاج

ـ التشخيص: يعتمد على اختبار الشريط اللاصق أو ملاحظة الديدان الصغيرة البيضاء حول فتحة الشرج ليلًا.

ـ العلاج الدوائي: يشمل أدوية مضادة للطفيليات مثل مبندازول (Mebendazole)، ألبيندازول (Albendazole) أو بيرانتيل باموات (Pyrantel Pamoate)، مع تكرار الجرعة بعد أسبوعين.

ـ الوقاية: غسل اليدين باستمرار، قص الأظافر، الاستحمام صباحًا، تغيير الملابس الداخلية والبياضات يوميًا، وتنظيف الألعاب والأسطح بماء ساخن.

ـ علاج الأسرة بالكامل: ينصح الأطباء بعلاج كل أفراد المنزل في نفس الوقت حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، لتفادي استمرار دورة العدوى.

