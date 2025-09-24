فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

في ظل بحث الكثيرين عن مشروبات طبيعية تحمي الجسم وتدعم الصحة، يبرز شاي الكركديه كأحد الخيارات الغنية بالفوائد الصحية المتعددة.

فوائد الكركديه الصحية

وتشير بعض الأبحاث، إلى أن شرب الكركديه يوميًا قد يساهم في تعزيز صحة القلب، خفض ضغط الدم، تحسين مستويات الدهون في الدم، والمساعدة في خسارة الوزن، بفضل ما يحتويه من مضادات أكسدة قوية وخصائص علاجية.

وهناك بعض الفوائد الصحية لشرب الكركديه يوميا، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وMedical News Today، وTimes of India، وتشمل ما يلي :

ـ غني بمضادات الأكسدة: يحتوي الكركديه على الأنثوسيانين والفلافونويدات التي تحارب الجذور الحرة، ما يحمي الخلايا ويؤخر علامات الشيخوخة.

ـ خفض ضغط الدم:

وأظهرت مراجعة علمية لـ 17 دراسة أن تناول شاي الكركديه بانتظام يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، خاصة لدى المصابين بارتفاع الضغط.

فوائد الكركديه الصحية

ـ تحسين الكوليسترول والدهون الثلاثية:

الكركديه يساعد على تقليل الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية، ويرفع الكوليسترول الجيد HDL، خصوصًا لدى مرضى السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.

ـ دعم صحة الكبد:

له تأثير وقائي ضد الدهون على الكبد، ويساهم في تحسين مؤشرات إنزيماته.

ـ المساعدة على خسارة الوزن:

وتشير بعض الدراسات إلى أنه يعزز التمثيل الغذائي ويقلل من محيط الخصر وامتصاص الدهون.

فوائد الكركديه الصحية

ـ تنظيم سكر الدم:

الكركديه قد يحسّن حساسية الأنسولين ويقلل ارتفاع السكر بعد الوجبات، ما يجعله خيارًا مفيدًا لمرضى السكري أو المعرضين له.

ـ مضاد للبكتيريا والالتهابات: يحتوي على خصائص تحد من نمو بعض البكتيريا وتخفف الالتهابات، ما يدعم الجهاز المناعي.

فوائد الكركديه الصحية

تنبيهات مهمة قبل شرب الكركديه يوميًا

يجب استشارة الطبيب قبل تناوله لمرضى الضغط أو السكري، لتجنب التداخل مع الأدوية.

ولا يُنصح به للحوامل والمرضعات لغياب أدلة كافية عن أمانه.

ويجب تجنّب الإفراط في تناوله، إذ إن الجرعات العالية قد تسبب هبوطًا حادًا في ضغط الدم أو تؤثر على الكبد.