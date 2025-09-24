قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة نارية من مجموعة السبع: لا مكان لإيران خارج رقابة الوكالة الدولية
الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام
ماكرون في الأمم المتحدة.. قصيدة درويش تمهد لاعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين
عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها
مجموعة السبع: المعاناة في غزة لا تُحتمل.. ولا دور لحماس بعد الحرب
زيلينسكي: بوتين يخشى نتائج لقائي.. وأوكرانيا ترفض مبدأ الأرض مقابل السلام
بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»
حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض
أحمد الشرع: تقسيم سوريا كارثة تهدّد تركيا والعراق
أيقونة الاستعراضات .. وفاة مرفت زعزع بعد إصابتها بجلطة في المخ
أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد
فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها
بالصور

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

آية التيجي

في ظل بحث الكثيرين عن مشروبات طبيعية تحمي الجسم وتدعم الصحة، يبرز شاي الكركديه كأحد الخيارات الغنية بالفوائد الصحية المتعددة. 

وتشير بعض الأبحاث، إلى أن شرب الكركديه يوميًا قد يساهم في تعزيز صحة القلب، خفض ضغط الدم، تحسين مستويات الدهون في الدم، والمساعدة في خسارة الوزن، بفضل ما يحتويه من مضادات أكسدة قوية وخصائص علاجية.

وهناك بعض الفوائد الصحية لشرب الكركديه يوميا، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وMedical News Today، وTimes of India، وتشمل ما يلي :

ـ غني بمضادات الأكسدة: يحتوي الكركديه على الأنثوسيانين والفلافونويدات التي تحارب الجذور الحرة، ما يحمي الخلايا ويؤخر علامات الشيخوخة.

ـ خفض ضغط الدم: 

وأظهرت مراجعة علمية لـ 17 دراسة أن تناول شاي الكركديه بانتظام يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، خاصة لدى المصابين بارتفاع الضغط.

ـ تحسين الكوليسترول والدهون الثلاثية: 

الكركديه يساعد على تقليل الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية، ويرفع الكوليسترول الجيد HDL، خصوصًا لدى مرضى السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.

ـ دعم صحة الكبد: 

له تأثير وقائي ضد الدهون على الكبد، ويساهم في تحسين مؤشرات إنزيماته.

ـ المساعدة على خسارة الوزن: 

وتشير بعض الدراسات إلى أنه يعزز التمثيل الغذائي ويقلل من محيط الخصر وامتصاص الدهون.

ـ تنظيم سكر الدم:

الكركديه قد يحسّن حساسية الأنسولين ويقلل ارتفاع السكر بعد الوجبات، ما يجعله خيارًا مفيدًا لمرضى السكري أو المعرضين له.

ـ مضاد للبكتيريا والالتهابات: يحتوي على خصائص تحد من نمو بعض البكتيريا وتخفف الالتهابات، ما يدعم الجهاز المناعي.

تنبيهات مهمة قبل شرب الكركديه يوميًا

يجب استشارة الطبيب قبل تناوله لمرضى الضغط أو السكري، لتجنب التداخل مع الأدوية.

ولا يُنصح به للحوامل والمرضعات لغياب أدلة كافية عن أمانه.

ويجب تجنّب الإفراط في تناوله، إذ إن الجرعات العالية قد تسبب هبوطًا حادًا في ضغط الدم أو تؤثر على الكبد.

فوائد الكركديه الصحية
