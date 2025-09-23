تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من الجدل بعدما حذّر من خطورة تناول النساء الحوامل للأدوية التي تحتوي على مادة الباراسيتامول، مشيرا إلى احتمال وجود علاقة بين استخدامه أثناء الحمل وزيادة خطر إصابة الأطفال بـ التوحد.

علاقة الباراسيتامول بالتوحد

وتُعد مادة الباراسيتامول من أكثر المكونات انتشارًا في الأدوية المسكنة للآلام وخافضة الحرارة مثل باندول، أدول، بارامول ودوليبران، ما جعل التحذير محط اهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح رئيس هيئة الدواء الأمريكية أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات إصابة الأطفال باضطرابات مثل: التوحد وفرط الحركة ونقص الانتباه.

واكدت العديد من الدراسات بوجود ارتباط بين هذه الحالات باستخدام المسكنات التي تحتوي على الباراسيتامول أثناء الحمل.

وفي المقابل، أشارت تقارير علمية إلى أن هذه العلاقة ما زالت مثيرة للجدل ولا يوجد دليل قاطع يثبتها حتى الآن.

دراسات عالمية تنفي التحذيرات

كشفت دراسات سويدية موسعة شملت أكثر من 2.5 مليون طفل أنه بعد تعديل العوامل الوراثية والبيئية لم يُسجَّل اختلاف واضح في معدلات التوحد بين الأشقاء الذين تعرضت أمهاتهم للباراسيتامول وأولئك الذين لم يتعرضوا.

كما أكدت الجمعيات الطبية العالمية أن الباراسيتامول ما زال يُعتبر خيارًا آمنًا وفعالًا لعلاج الحمى والآلام الخفيفة أثناء الحمل، بشرط استخدامه بالجرعات الموصى بها وتحت إشراف الطبيب.

حقيقة إصابة الأطفال بالتوحد

ويُعرف التوحد بأنه اضطراب نمائي معقد يؤثر على التواصل والسلوك والتفاعل الاجتماعي، وترتبط أسبابه بمجموعة عوامل أبرزها:

ـ العوامل الوراثية: وجود تاريخ عائلي للتوحد يزيد من احتمالية الإصابة.

ـ العوامل البيئية: مثل تعرض الأم لمواد كيميائية أو التهابات أثناء الحمل.

ـ اضطرابات الدماغ: اختلافات في البنية والوظائف العصبية.

ـ العوامل المناعية: اضطرابات مناعة الأم قد تؤثر على نمو الجنين.

ـ عمر الوالدين: التقدم في السن عند الحمل يزيد من احتمالية الإصابة.

ويبقى الباراسيتامول دواءً مستخدمًا على نطاق واسع وآمنًا عند الالتزام بالجرعات الطبية، بينما يظل الربط المباشر بينه وبين التوحد غير مثبت علميًا حتى الآن.

وينصح الأطباء النساء الحوامل بعدم الإفراط في تناول أي مسكن إلا عند الحاجة الضرورية، مع استشارة الطبيب لتجنب أي مخاطر محتملة.