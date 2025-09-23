قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت
بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

آية التيجي

شهدت منطقة المنيرة الغربية بالجيزة واقعة مأساوية، بعدما أقدم طالب بالصف الثاني الإعدادي، يبلغ من العمر 13 عامًا، على إنهاء حياته شنقًا داخل غرفته بعد مشاهدته فيديوهات مرتبطة بـ لعبة الحوت الأزرق.

ما هي لعبة الحوت الأزرق؟

تُعد لعبة الحوت الأزرق تحديًا خطيرًا ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تُعتبر تطبيقًا أو برنامجًا يتم تحميله، وإنما مجموعة من المهمات المميتة التي يفرضها المسؤول عن التحدي على الضحية.

وتبدأ هذه المهام بخطوات بسيطة مثل: الاستيقاظ في ساعات محددة أو مشاهدة أفلام رعب، لكنها سرعان ما تتطور إلى إيذاء النفس ورسم الحوت بآلة حادة على الجلد، حتى تصل في النهاية إلى دفع المشارك لإنهاء حياته.

لعبة الحوت الأزرق

التنمر الإلكتروني ودور المراهقين

وتشير الدراسات إلى أن المسؤول عن هذا التحدي غالبًا ما يتصف بما يُعرف بـ الرباعي المظلم (Dark Tetrad)، وهي مجموعة من الصفات النفسية المضطربة، تشمل السادية، الميكيافيلية، الاعتلال النفسي، والنرجسية.
وغالبًا ما يستهدف هؤلاء المتصيدون الإلكترونيون المراهقين الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو حالات اكتئاب، ويستغلون ضعفهم ويدفعونهم لإنهاء حياتهم.

لعبة الحوت الأزرق

مخاطر قتل النفس بالتقليد

وانتشار الأخبار حول حالات قتل نفس بسبب لعبة الحوت الأزرق قد يؤدي إلى ما يُعرف بتأثير "ويرثر" (Werther Effect)، وهو قتل النفس بالتقليد، حيث يقدم مراهقون آخرون على تكرار نفس الفعل بعد سماعهم عن الواقعة.

لعبة الحوت الأزرق

حماية الأبناء من مخاطر الإنترنت

ورغم الجدل حول مدى حقيقة انتشار لعبة الحوت الأزرق، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في التنمر الإلكتروني واستغلال المراهقين عبر الإنترنت.

لذلك، يوصي خبراء علم النفس بضرورة متابعة الأبناء وبناء جسور تواصل معهم، لحمايتهم من الوقوع فريسة لهذه التحديات المميتة أو أي شكل آخر من أشكال الابتزاز الإلكتروني.

