جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

أثار تحذير الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، للمرأة الحامل حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية.

مسكن يسبب التوحد

وحذر الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب الأسبق، من تناول المرأة الحامل لنوع مسكن شهير وشائع لارتباطه بإصابة الاطفال بمرض التوحد.

وقال الدكتور جمال شعبان، عبر صفحته على الفيسبوك : " بلاش الحامل تاخد بانادول لأن الجنين ممكن يدفع التمن ويحصل له توحد Otism".

سبب هذا التحذير

ويأتى هذا التحذير بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أضرار هذا المسكن للمرأة الحامل، ويحتوى البانادول على مادة فعالة رئيسية تسمى الباراسيتامول لذا ينصح الأطباء بتجنبها لحين إثباتها بشكل علمي.

يعد مرض التوحد من أخطر الأمراض التي زاد انتشارها بين الأطفال وحديثي الولادة في السنوات الأخيرة ويؤثر على الجهاز العصبي للطفل ويجعله غير قادرا للتعبير عن نفسه بل في بعض الأحيان لايستطيع السيطرة على تصرفاته وعدم قدرته على التعلم وممارسة حياته بشكل طبيعي رغم أن بعض المصابين يكونوا أكثر ذكاء من أقرانهم لكنهم لايعرفون إظهار هذا.

رد فعل السوشيال ميديا

أثار هذا المنشور حالة كبيرة من الجدل بين متابعي صفحة الدكتور جمال شعبان حيث انقسم جمهور السوشيال ميديا بين مؤيد ومتعجب.

وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن البدائل المتاحة للمرأة الحامل وتكون آمنة على الطفل لأنه في كثير من الأوقات تعانى الأم من آلام شديدة وتحتاج لتناول المسكنات.