نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تطوير العلاقات الثنائية ويثمن اعتراف لندن بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تعزيز التعاون المشترك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
اسماء محمد

أثار تحذير الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، للمرأة الحامل حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية.

مسكن يسبب التوحد

وحذر الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب الأسبق، من تناول المرأة الحامل لنوع مسكن شهير وشائع لارتباطه بإصابة الاطفال بمرض التوحد.

وقال الدكتور جمال شعبان، عبر صفحته على الفيسبوك : " بلاش الحامل تاخد بانادول لأن الجنين ممكن يدفع التمن ويحصل له توحد Otism".

سبب هذا التحذير 

ويأتى هذا التحذير بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أضرار هذا المسكن للمرأة الحامل، ويحتوى البانادول على مادة فعالة رئيسية تسمى الباراسيتامول لذا ينصح الأطباء بتجنبها لحين إثباتها بشكل علمي.

مصابو التوحد

يعد مرض التوحد من أخطر الأمراض التي زاد انتشارها بين الأطفال وحديثي الولادة في السنوات الأخيرة ويؤثر على الجهاز العصبي للطفل ويجعله غير قادرا للتعبير عن نفسه بل في بعض الأحيان لايستطيع السيطرة على تصرفاته وعدم قدرته على التعلم وممارسة حياته بشكل طبيعي رغم أن بعض المصابين يكونوا أكثر ذكاء من أقرانهم لكنهم لايعرفون إظهار هذا.

رد فعل السوشيال ميديا 

أثار هذا المنشور حالة كبيرة من الجدل بين متابعي صفحة الدكتور جمال شعبان حيث انقسم جمهور السوشيال ميديا بين مؤيد ومتعجب.

وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن البدائل المتاحة للمرأة الحامل وتكون آمنة على الطفل لأنه في كثير من الأوقات تعانى الأم من آلام شديدة وتحتاج لتناول المسكنات.

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

