بالصور

عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها

آية التيجي

مع تزايد الوعي الصحي في السنوات الأخيرة، باتت صحة الأمعاء واحدة من أكثر القضايا التي تشغل خبراء التغذية والأطباء، نظرًا لارتباطها المباشر بالمناعة، المزاج، والطاقة اليومية. 

وقد كشفت تقارير صحية، أن بعض العادات الصباحية البسيطة قد تُحدث فارقًا كبيرًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين أداء الأمعاء.

فيما يلي أبرز العادات الصباحية التي أوصى بها الخبراء للحفاظ على صحة الأمعاء، وفقا لما جاء في موقع Livestrong، NDTV، وTimes of India، وتشمل ما يلي:

ـ شرب الماء فور الاستيقاظ: يساعد على ترطيب الجسم بعد النوم، وتحفيز حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ والإمساك.

ـ الإفطار الغني بالألياف والبروبيوتيك والبروتين: الألياف تغذي البكتيريا النافعة، البروبيوتيك (مثل الزبادي والكفير) تعزز التوازن الميكروبي، والبروتين يمنح الشعور بالشبع ويدعم التمثيل الغذائي.

ـ ممارسة الحركة الصباحية الخفيفة:

مثل المشي أو التمارين البسيطة، حيث تحفز الدورة الدموية وتساعد على تنشيط الجهاز الهضمي.

ـ التعرض لضوء الشمس وضبط الساعة البيولوجية: أشعة الشمس الصباحية توازن إيقاع الجسم الطبيعي (circadian rhythm) مما ينعكس إيجابًا على صحة الأمعاء والهضم.

ـ تقليل التوتر بممارسات بسيطة: 

مثل التنفس العميق أو التأمل، إذ يقلل الضغط النفسي الذي يؤثر سلبًا على الميكروبيوم وصحة الأمعاء.

ـ تناول بذور منقوعة أو مكسرات صباحًا: 

مثل بذور الشيا أو بذور سبجا المنقوعة، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف والمغذيات، إضافة إلى المكسرات المنقوعة التي تدعم الهضم وتزيد امتصاص العناصر الغذائية.

وهذه العادات اليومية لا تستغرق وقتًا طويلاً، لكنها تمنح الجسم دفعة قوية نحو صحة أفضل وأمعاء أكثر نشاطًا، وهو ما ينعكس على المناعة، المزاج، وجودة الحياة بشكل عام.

عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها

