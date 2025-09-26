قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الراوي للعلوم العقلية: تساهم في تأسيس خطاب عقلاني منير

وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الراوي للعلوم العقلية
وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الراوي للعلوم العقلية
محمد صبري عبد الرحيم

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم في القاهرة؛ حيث جاءت الخطبة بعنوان: "اليقين"، ألقاها الدكتور إبراهيم المرشدي، إمام وخطيب المسجد، موضحًا معاني اليقين ومراتبه الثلاث: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، مستشهدًا بالآيات القرآنية الكريمة، مبينًا أن اليقين يقوي صلة العبد بربه ويمنحه الطمأنينة في الشدائد. 

واختتم الدكتور المرشدي إمام وخطيب الرحمن الرحيم، خطبته بالدعاء لمصر قيادةً وشعبًا، وللأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والاستقرار. 

وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الراوي للعلوم العقلية

وعقب الصلاة افتتح وزير الأوقاف مكتبة "الراوي للعلوم العقلية" بمسجد الرحمن الرحيم، مؤكدًا في كلمته أن تلك المكتبة تجمع الجواهر النفسية النادرة من كتب الفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق وعلم أصول الفقه. 

وأشار وزير الأوقاف إلى وجود رؤية وخطة طموحة لتحويل المكتبة النفيسة إلى مركز متخصص في تدريب شباب الأئمة وغيرهم؛ لتكوين جيل يعتني بتأسيس الخطاب الديني على فكر عقلي حر ومبدع، يقفز بنا قفزة كبيرة في نقد أطروحات النسبية المطلقة أو الإلحاد أو غير ذلك من المقولات، ويشتبك مع أطروحات العصر ومقولاته بما يؤسس لميلاد تجديد حقيقي يُوجِد موضع قدم لرؤيتنا وحضارتنا بين طوفان فلسفات العصر، ويبشر بميلاد طرح علمي نهضوي عقلي يرسخ منطق الإيمان واليقين، ويؤسس لانطلاق قوي إلى صناعة الحضارة. 

وأعلن وزير الأوقاف، إطلاق اسم "مركز الإمام حسن العطار للبحوث الكلامية والفلسفية" من رحاب المسجد ومكتبته؛، ليكون قدوة لشباب الأئمة في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، داعيًا الله سبحانه أن نرى ثمراته قريبا تأصيلا واشتباكًا وتأسيسًا ونقاشًا عميقًا ثريًا حرًا ومنيرًا، وهاديًا إلى الله جل جلاله، وناهضًا بنا وبوطننا العظيم مصر - مهد العلم والتنوير من فجر التاريخ إلى نهاية الزمان. 

حضر الافتتاح المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة شركة العربي المتحدة للاستثمار الصناعي والتجاري، والدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربي المتحدة للاستثمار الصناعي والتجاري، والدكتور أحمد عبدالمجيد، المشرف على المكتبة، ولفيف من قيادات الوزارة.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف صلاة الجمعة مسجد الرحمن الرحيم مكتبة الراوي للعلوم العقلية الأوقاف وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الراوي للعلوم العقلية

