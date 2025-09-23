قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر ستستمر في دعم رواندا لتحقيق تطلعاتها التنموية
الصندوق السيادي النرويجي.. كيف تتحرك أضخم ثروة عالمية ضد إسرائيل؟
أسعار الجنيه الذهب تتراوح بين 40,200 و40,400 جنيه
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سفارة السنغال بالقاهرة تهدي وزير الأوقاف العدد الأول من مجلتها الصادرة بالعربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

أهدت سفارة جمهورية السنغال بالقاهرة إلى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، نسخة من العدد الأول من المجلة الإخبارية التي تصدرها السفارة باللغة العربية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وعلى ذلك، أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لسفارة السنغال على هذه اللفتة الكريمة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبالتقارب الكبير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس باسيرو ديوماي فاي، والتعاون المتنامي في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على مد جسور التعاون الثقافي والعلمي مع مختلف دول العالم، لا سيما الأشقاء في القارة الإفريقية.

يُذكر أن الوزير شارك في الأمسية الشعرية التي نظمتها سفارة جمهورية السنغال بالقاهرة أواخر مايو ٢٠٢٥، تحت عنوان: "العمرية المصرية والبكرية السنغالية"، بمناسبة مرور ٦٥ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسنغال، بحضور الدكتور كيموكو دياكيتي - سفير السنغال لدى القاهرة؛ وذلك بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

من ناحية أخرى تقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بخالص العزاء إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة طويلة في خدمة الدين والدعوة.

وقال الوزير إنه إذ ينعى تلك القامة العلمية الرفيعة، التي كرست حياتها لخدمة الدين ونشر العلم الشرعي والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه يتضرع إلى الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يلهم أهله وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.

السنغال الأوقاف المجلة الإخبارية السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر

محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر ويشيد بجهودها في تطوير الخدمات الصحية.. صور

جانب من اللقاء

سفارة السنغال بالقاهرة تهدي وزير الأوقاف العدد الأول من مجلتها الصادرة بالعربية

في اليوم العالمي للغة الإشارة مفتي الجمهورية يؤكد: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان لا يسقط باختلاف القدرة أو الوسيلة في التعبير

في اليوم العالمي للغة الإشارة.. مفتي الجمهورية يؤكد: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

بالصور

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد