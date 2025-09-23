سفارة السنغال بالقاهرة تهدي وزير الأوقاف العدد الأول من مجلتها الصادرة بالعربية

أهدت سفارة جمهورية السنغال بالقاهرة إلى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، نسخة من العدد الأول من المجلة الإخبارية التي تصدرها السفارة باللغة العربية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وعلى ذلك، أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لسفارة السنغال على هذه اللفتة الكريمة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبالتقارب الكبير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس باسيرو ديوماي فاي، والتعاون المتنامي في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على مد جسور التعاون الثقافي والعلمي مع مختلف دول العالم، لا سيما الأشقاء في القارة الإفريقية.

يُذكر أن الوزير شارك في الأمسية الشعرية التي نظمتها سفارة جمهورية السنغال بالقاهرة أواخر مايو ٢٠٢٥، تحت عنوان: "العمرية المصرية والبكرية السنغالية"، بمناسبة مرور ٦٥ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسنغال، بحضور الدكتور كيموكو دياكيتي - سفير السنغال لدى القاهرة؛ وذلك بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

من ناحية أخرى تقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بخالص العزاء إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة طويلة في خدمة الدين والدعوة.

وقال الوزير إنه إذ ينعى تلك القامة العلمية الرفيعة، التي كرست حياتها لخدمة الدين ونشر العلم الشرعي والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه يتضرع إلى الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يلهم أهله وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.