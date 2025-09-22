قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
ديني

وزير الأوقاف يشهد احتفال نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
عبد الرحمن محمد

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مساء اليوم، الاحتفال الكبير الذي نظمته نقابة السادة الأشراف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمقر النقابة.

 وكان في استقباله سماحة السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

كما حضر الاحتفال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور محمد مهنا، أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، والدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف.

وفي مستهل الحفل، رحب السيد محمود الشريف بوزير الأوقاف والسادة الحضور، مؤكدًا مكانة ذكرى المولد النبوي الشريف في وجدان الشعب المصري والأمة الإسلامية، كما أشاد بجهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني والمجتمعي، والتصدي للفكر المتطرف، من خلال مبادرة "صحح مفاهيمك".

وفي كلمته، رحب ا الدكتور أسامة الأزهري بالعلماء والحضور الكرام، مؤكدًا أن أعظم ما تجتمع عليه القلوب والجوارح والإنسانية جمعاء هو الفرح والأنس والبهجة والسرور بميلاد سيدنا رسول الله ﷺ، مشيرًا إلى أن هذا العام عام فريد في التاريخ؛ إذ نحتفل بمرور (١٥٠٠) عام على ميلاد النبي الكريم ﷺ، وهو حدث لا يتكرر إلا كل قرن ونصف.

واستدل وزير الأوقاف بحديث النبي ﷺ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»، موضحًا أن هذا من جميل توفيق الله وفضله أن نكون شهودًا على رأس المئة عام، في زمنٍ جعله الله زمان تجديدٍ وإحياءٍ وبعثٍ للأخلاق والقيم والشمائل التي أودعها في شرعه الحنيف، وجعل عنوانها سيدنا رسول الله ﷺ.

واختتم وزير الأوقاف كلمته بالدعاء بأن يبارك الله لنا في آل بيت نبينا الأطهار، وعلمائنا الأبرار، وأن يرزقنا كمال المحبة والتوفيق، داعيًا الله أن يفرج عن أهل فلسطين ما هم فيه، وأن يحفظ القدس الشريف، وأن يحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقد أقيم الاحتفال في أجواء سادتها المحبة والروحانية، تعبيرًا عن الفرح والابتهاج بمولد خير الأنام صلى الله عليه وسلم.

وزير الأوقاف المولد النبوي الشريف نقابة الأشراف

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

بالصور

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

