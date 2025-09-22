دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا

دعاء المذاكرة للفهم والحفظ.. مع بدء العام الدراسي الجديد، بدأ الكثير من الطلاب بالبحث عن الأدعية التي تساعدهم على تحصيل دروسهم ومحاضراتهم، أملاً في تحقيق التفوق والنجاح، ومن بين هذه الأدعية يتصدر دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان، حيث يردده الطلبة باختلاف مراحلهم الدراسية مع بدء الدراسة أو اقتراب الامتحانات، راجين من الله عز وجل أن يثبت حفظهم ويرزقهم حسن الفهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أنه لا توجد صيغة إلزامية أو دعاء بعينه يختص بالمذاكرة والحفظ، لكن يمكن للطالب أن يدعو بما يفتح الله به عليه، ومن الأدعية المأثورة التي يُستحب ترديدها:

"اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وبذلك يؤكد العلماء أن الدعاء وسيلة روحانية مهمة لطلب العون والتوفيق من الله تعالى، مع ضرورة الأخذ بالأسباب والاجتهاد في المذاكرة والمراجعة المستمرة.

أدعية للمذاكرة والحفظ والفهم وعدم النسيان

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهمّ إني استودعتك ما علّمتني، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب، اللهم منزل ربّ البيت المعمور، خالق الملائكة من نور، أسألك اللهم أن ترزقني البديهة والحفظ والفهم إنك على كلّ شيء قدير.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم ربّ البريّات، خالق الأرض والسماوات، أسألك أن تنير ذاكرتي، وأن ترزقني الفهم والحفظ والعلم، وباعد بيني وبين المعاصي والسيّئات، يا حيّ يا قيوم، يا سميع الدعوات.

اللهمّ افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا في الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدًا، وتزيدنا لك بهما شكرًا وإليك فاقة وفقرًا، وبك عمن سواك غنى وتعففًا.

اللهم يا واسع السلطان، يا عظيم الشان، ارزقني العلم النافع، وكل سبيل إليه من الفهم والحفظ وعدم النسيان، إنك أنت العظيم المنّان. اللهم إني أستودعك فهمي وحفظي وعلمي، اللهم بارك لي فيه، واجعله شفيعًا لي يوم القيامة.

اللّهم يا من أبدعت خلق الإنسان، وسخرت النبات والحيوان، وأعجزت خلقك بإبداعك وإتقانك لكونك، اللهم إني أسألك بقدرتك أن تفهمّني وتعلمني وتنفعني وتنفع بي، يا عظيم الإحسان.

