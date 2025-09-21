هذه المحافظات بدأت التنفيذ.. انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" لدعم الهوية الوطنية.. صور

أطلقت وزارة الأوقاف، المبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك"، برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية وعدد من الشخصيات الوطنية، انطلقت اليوم فعاليات المبادرة بمختلف محافظات الجمهورية بمشاركة واسعة من السادة المحافظين ومديري المديريات، وبالتعاون مع اتحاد "بشبابها" في جميع أنحاء الجمهورية.

وتهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفهم الصحيح للدين بروحه السمحة، وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش، وبناء وعي وطني مستنير؛ فضلًا عن مواجهة الفكر المتطرف والتحديات السلوكية التي تواجه المجتمع، مثل: المخدرات، والعنف الأسري، والتنمر، والانتحار، وغيرها من الظواهر السلبية.

وتعتمد خطة التنفيذ على: تنظيم ندوات ومحاضرات وقوافل توعوية، وخطب وبرامج إعلامية ومحتوى تثقيفي متنوع؛ بما يضمن وصول الرسالة إلى مختلف شرائح المجتمع في القرى والمدن والمراكز.

ويعكس هذا الحراك الوطني أن مبادرة "صحح مفاهيمك" قد تحوَّلت إلى مشروع جامع على مستوى الدولة، يجسد تكامل المؤسسات الرسمية والشعبية في بناء وعي مستنير يحافظ على الهوية المصرية، ويصون الأجيال من الأفكار الهدَّامة.



مبادرة "صحح مفاهيمك" من شمال سيناء

وانطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 21 من سبتمبر 2025م، من ديوان عام محافظة شمال سيناء- قاعة الشهيد سامي كامل- فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي تنظمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة، على أرض محافظة شمال سيناء.

وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، فى كلمته: أنّ المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في تعزيز الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، مؤكدًا أنّ "مبادرة (صحح مفاهيمك) تأتي امتدادًا لجهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني الصحيح، وإبراز سماحة الإسلام ووسطيته، بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي، ويخدم مسيرة التنمية والاستقرار في وطننا العزيز".

وأوضح أنّ المبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب، عبر خطة تمتد لعام كامل، تشمل أكثر من 40 قضية وموضوعًا، تتناول القضايا الدينية والاجتماعية والإنسانية والسلوكيات الحياتية الخاطئة، إلى جانب إقامة فعاليات وأنشطة ميدانية للمبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع، وتناقش العديد من القضايا والموضوعات، من خلال برامج توعوية وأنشطة دعوية، يتم تنظيمها في المساجد والمدارس ومراكز الشباب، بما يعزز قيم الاعتدال والتعايش، ويحافظ على استقرار المجتمع ووحدته الوطنية



مبادرة "صحح مفاهيمك" من الدقهلية

كما أطلق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥م، فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" من قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالحكومة، وبهدف نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية في المجتمع.

وأكد محافظ الدقهلية أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو مواجهة الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة، مشددًا على أن مصر بقيادتها السياسية تمضي بخطوات واثقة لبناء وعي حقيقي يحصّن الشباب من الأفكار المغلوطة.

وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته لهذه المبادرة الوطنية، وللسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته الحثيثة لمراحلها التنفيذية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة.

وشهدت الفعالية حضور قيادات وزارة الأوقاف، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية، وسط تفاعل كبير من الشباب المشاركين.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المبادرة في مختلف مدن وقرى المحافظة عبر برامج توعوية وندوات ومحاضرات يشارك فيها الأئمة والوعاظ وقيادات الشباب، بما يضمن وصول رسالتها إلى أوسع شريحة من أبناء المجتمع.

مبادرة "صحح مفاهيمك" في الجيزة

وأعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥م، انطلاق فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتزامن مع إطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ أن المبادرة تمثل خطة وعي وطنية تستهدف نشر الفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع سماحة الشريعة الإسلامية وروحها الوسطية، مشددًا على أن رسالتها الأساسية تقوم على التوعية المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية.

وأوضح "النجار" أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع، وبخاصة الشباب، بهدف تعزيز ثقافة الاعتدال وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي، وبناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المبادرة عبر تنظيم الندوات والمحاضرات والدروس والخطب التوعوية، مؤكدًا: "نعمل على وصول رسالة المبادرة إلى كل مدينة وقرية داخل المحافظة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية."

وثمّن المحافظ الدور الرائد لوزارة الأوقاف في إطلاق المبادرة، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز قيم الانتماء الوطني، داعيًا إلى تكاتف الجهود المجتمعية لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

وشهد فعاليات التدشين السيد محمد نور الدين، السكرتير العام لمحافظة الجيزة بالإنابة عن السيد المحافظ، حيث أكد أن المبادرة تمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في نشر الفكر المستنير ومواجهة التطرف، مشيرًا إلى أن المحافظة ستعمل على تهيئة المناخ المناسب لإنجاح فعالياتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية كافة.

ومن جانبه، قال الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: "المبادرة تجسد دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي ومحاربة الأفكار المتشددة، حيث تعالج أكثر من ٤٠ قضية تمس واقع المجتمع المصري، منها قضايا سلوكية واجتماعية ودينية، بهدف بناء وعي جديد يعزز القيم النبيلة وينشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك."

وأضاف أن المبادرة ستستمر لمدة عام كامل، وتشمل تنظيم سلسلة من اللقاءات والبرامج التوعوية الموجهة للشباب والطلاب وأفراد المجتمع، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والأئمة وشباب اتحاد "بشبابها"، وبمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.