أوقاف الإسكندرية: تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح مبادرة "صحح مفاهيمك" لبناء وعي وطني جديد

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الدكتور نجاح راجح، أن مديرية الأوقاف ستسخر كافة إمكانياتها لإنجاح مبادرة "صحح مفاهيمك"، انطلاقًا من مكانة الإسكندرية كقلعة للعلم والفكر المستنير، وحصن منيع في مواجهة التطرف، ومركزًا مضيئًا لبناء وعي وطني جديد يعزز مسيرة الدولة نحو الاستقرار والتنمية.



جاء ذلك خلال احتفالية تدشين المبادرة اليوم /الأحد/ بقاعة مسجد القائد إبراهيم بوسط المحافظة، بحضور اللواء أحمد حبيب سكرتير عام محافظة الإسكندرية بالإنابة عن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية وقيادات المجتمع المدني بالمحافظة، ولفيف من الأئمة والواعظين.



وأشار إلى أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تهدف إلى بناء وعي رشيد قادر على مواجهة التحديات الفكرية التي تهدد استقرار المجتمع، مع تحصينه ضد التطرف الديني، وترسيخ قيم الوسطية والتسامح والاعتدال.



وأضاف راجح أن المبادرة تسعى كذلك لتعزيز الانتماء الوطني ودعم الوحدة المجتمعية، مشددًا على أنها تمثل نقلة نوعية في الفكر التوعوي من خلال الاعتماد على منهجية علمية ومجتمعية متكاملة.



وأوضح مدير الأوقاف أن فعاليات المبادرة ستستمر على مدار عام كامل، متناولة أكثر من أربعين قضية محورية تمس حياة الفرد والمجتمع، وتشمل هذه القضايا الجوانب الدينية والسلوكية والاجتماعية والإنسانية، مع التركيز على تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونبذ التعصب والتطرف، وبناء الشخصية الوطنية المتوازنة.



وأشار راجح إلى أن انطلاقة المبادرة بالإسكندرية تأتي بالتوازي مع حفل التدشين الرسمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يعكس حرص الدولة على تعميم التجربة بجميع المحافظات، منوهًا أن جميع القضايا الحياتية ستكون ضمن نطاق المبادرة بهدف شمولية الرسالة ووصولها إلى مختلف شرائح المجتمع.

