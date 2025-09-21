قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفائز يواجه الأهلي..نوار البوروندي يتعادل مع أساس الجيبوتي
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile
تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف الإسكندرية: تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح مبادرة "صحح مفاهيمك" لبناء وعي وطني جديد

أوقاف الإسكندرية: تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح مبادرة "صحح مفاهيمك" لبناء وعي وطني جديد
أوقاف الإسكندرية: تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح مبادرة "صحح مفاهيمك" لبناء وعي وطني جديد
أ ش أ

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الدكتور نجاح راجح، أن مديرية الأوقاف ستسخر كافة إمكانياتها لإنجاح مبادرة "صحح مفاهيمك"، انطلاقًا من مكانة الإسكندرية كقلعة للعلم والفكر المستنير، وحصن منيع في مواجهة التطرف، ومركزًا مضيئًا لبناء وعي وطني جديد يعزز مسيرة الدولة نحو الاستقرار والتنمية. 


جاء ذلك خلال احتفالية تدشين المبادرة اليوم /الأحد/ بقاعة مسجد القائد إبراهيم بوسط المحافظة، بحضور اللواء أحمد حبيب سكرتير عام محافظة الإسكندرية بالإنابة عن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية وقيادات المجتمع المدني بالمحافظة، ولفيف من الأئمة والواعظين.


وأشار إلى أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تهدف إلى بناء وعي رشيد قادر على مواجهة التحديات الفكرية التي تهدد استقرار المجتمع، مع تحصينه ضد التطرف الديني، وترسيخ قيم الوسطية والتسامح والاعتدال.


وأضاف راجح أن المبادرة تسعى كذلك لتعزيز الانتماء الوطني ودعم الوحدة المجتمعية، مشددًا على أنها تمثل نقلة نوعية في الفكر التوعوي من خلال الاعتماد على منهجية علمية ومجتمعية متكاملة.


وأوضح مدير الأوقاف أن فعاليات المبادرة ستستمر على مدار عام كامل، متناولة أكثر من أربعين قضية محورية تمس حياة الفرد والمجتمع، وتشمل هذه القضايا الجوانب الدينية والسلوكية والاجتماعية والإنسانية، مع التركيز على تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونبذ التعصب والتطرف، وبناء الشخصية الوطنية المتوازنة.


وأشار راجح إلى أن انطلاقة المبادرة بالإسكندرية تأتي بالتوازي مع حفل التدشين الرسمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يعكس حرص الدولة على تعميم التجربة بجميع المحافظات، منوهًا أن جميع القضايا الحياتية ستكون ضمن نطاق المبادرة بهدف شمولية الرسالة ووصولها إلى مختلف شرائح المجتمع.
 

وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الدكتور نجاح راجح مبادرة صحح مفاهيمك مديرية الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

دارفور

استمرار الاشتباكات وتدهور الوضع الإنساني في الفاشر ودارفور بالسودان

البنتاجون

مسؤول سابق في البنتاجون: واشنطن لن تتخلى عن التزاماتها الدفاعية تجاه تايوان

نتنياهو

نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية

بالصور

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

فيديو

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

المزيد