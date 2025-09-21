وكيل أوقاف السويس: صحح مفاهيمك.. خطوة نوعية نحو تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الدكتور ماجد راضي، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تمثل خطوة نوعية نحو تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكية المغلوطة، لافتا إلى أن المبادرة تتناول أكثر من 40 موضوعًا وقضية مركزية تم اختيارها بعناية شديدة لتغطي جوانب متعددة من الواقع ما بين قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات حياتية خاطئة، ومفاهيم دينية تحتاج إلى تصويب وإعادة بناء فهي لا تتوقف عند مواجهة مظاهر التطرف والغلو، بل تمتد إلى ملفات حيوية تمس حياة الناس مباشرة.

وأشار راضي - خلال فعاليات تدشين المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية - أن وزارة الأوقاف ستكثف جهودها عبر الخطب والندوات والدروس التوعوية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لنشر الفكر الوسطي وخطاب السلام والرحمة.

وشهد الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، نيابةً عن المحافظ الدكتور طارق الشاذلي بديوان عام محافظة السويس فعاليات تدشين المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، مؤكدا أن الدولة في هذه المرحلة في أمسّ الحاجة لمثل هذه الجهود التوعوية، داعيا الشباب أن يكونوا شركاء حقيقيين في نشر الوعي الصحيح.

وقال إن حماية العقول اليوم لا تقل أهمية عن حماية الحدود، فالعقل الواعي المستنير هو الحصن الأول للمجتمع ضد الأفكار المغلوطة والتطرف، داعيا الشباب ألا يستمدوا معلوماتهم إلا من المصادر الموثوقة، مطالبا الجميع بالتكاتف لدعم هذه المبادرة الوطنية التي تعزز قيم الانتماء وتحمي المجتمع من الشائعات والأفكار الهدامة.

من جهتها، أكدت سماح المهدي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أن مشاركة قطاع الشباب والرياضة في المبادرة تأتي تعزيزاً للعمل المؤسسي المشترك، مشيرة إلى أن الشباب إذا وُجهوا التوجيه السليم يمكن أن يكونوا طاقة بنّاءة في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الإيجابية عبر الأنشطة الرياضية والثقافية.