الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
فن وثقافة

ميدو عادل: سعيد بتكريم ممدوح في الغردقة وإحنا إخوات وصحاب من زمان

ميدو عادل
ميدو عادل
سعيد فراج

أعرب الفنان ميدو عادل، عن سعادته بفعاليات مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب، وفكرة تخصيص مهرجان للشباب في مجال السينما.

وأكد ميدو عادل، على سعادته لتكريم الفنان محمد ممدوح تايسون، ضمن فعاليات المهرجان، وأنهما صديقان منذ فترة طويلة وعملا معا بالمسرح.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يتنافس علي جوائز المهرجان مايقرب من الـ52  فيلم في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة والجائزة الخضراء وجائزة الفيلم السياحي .

يترأس الموسيقار الكبير الدكتور راجح داود لجنة تحكيم المسابقة  الدولية للأفلام الطويلة وتضم في عضويتها كل من  الممثل الروسي  دانيل تيابين و المخرج البحريني بسام الذوادي والمخرج الألماني مايكل فيتير والنجمة المصرية نيرمين الفقي.

وتترأس الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مسابقة الأفلام التسجيلية  والروائية القصيرة  وتضم في عضويتها المخرج الإيطالي باولو دوبييري والممثل العراقي باسم قهار 
فيما يترأس المونتير الكبير الدكتور يوسف الملاخ لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة وتضم في عضويتها الفنان المصري  إيهاب فهمي والكاتب والمنتج الأردني محمد العبادي.

تتنافس علي جوائزها 9 أفلام هي شرارة للمخرجة باسكال تيسود من كازاخستان في عرضه العالمي الأول 
ولارب ..مغامرة الخيال  والواقع من إخراج كورديان كيدزيلا من بولندا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا  والفيلم المكسيكي عار من إخراج ماجويل سلاجادو في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا والفيلم الروسي ساعي البريد من إخراج أندري رازنكوف في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا، والفيلم السعودي هجير للمخرجة سارة طالب في عرضه الأول بمصر  والفيلم الجنوب أفريقي الأمريكي المشترك فتي الطيور من إخراج جويل برادلي سوايسون في عرضه العالمي الأول  وفيلم منزل للمخرج جامشيد مارزكلوف من أوزبكستان في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا  وفيلم سمسم للمخرجة سندس سميرات في عرضه الدولي الأول  و الفيلم المصري الروسي الإماراتي المشترك  موسكو كايروللمخرج خالد مهران في عرضه الدولي الأول.

وفي  مسابقة الأفلام القصيرة تتنافس علي جوائزها 22 فيلم منها  الفيلم المغربي عودة إيناس للمخرج عثمان العكال والفيلم الأرميني الأستاذ بينو للمخرج أني خوميان  والفيلم الصربي السويسري المشترك القطط للمخرج دانيلو ستانميروفيتش  والفيلم الهندي بيولا للمخرج سوراش كومار  والفيلم الأمريكي في خدمتك للمخرج ماكس واتكينز  والفيلم الكولومبي ليزا الفصل الأخير للمخرج فون سوفانريتز  والفيلم الفرنسي بلانشيت وثمانية سنتات للمخرج فلانتين هومونت والفيلم العراقي الكمال الأحمر للمخرج محمد عبد الأمير الشمري والفيلم البحريني جوز للمخرج محمود يحيي الشيخ والفيلم الإماراتي وتر للمخرج عبد الله الجحنوبي ومن مصر أفلام حكاية أمل للمخرج مهند دياب و عيادة كارو للمخرج تقي عمر قاسم والبحث عن مأوي للمخرج  بيتر مراد و كاتساروس للمخرج محمد ياسر الحديدي و مين ضل عايش؟ للمخرج وليد ناجي والفيلم الفلسطيني. 
10 دقائق أصغر للمخرجة نسرين ياسين والفيلم اليمني سطل للمخرج عادل الحيمي والفيلم الأردني إلى أين ذهبت للمخرج محمد جوتا والفيلم العماني حمولة للمخرج هيثم سليمان.

ميدو عادل محمد ممدوح مهرجان الغردقة

