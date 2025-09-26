انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

كشف جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي سر منشور عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، كان قد تناول خلاله صور لتأشيرة محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب جبر: للتوضيح والتأكيد، قام فيس بوك بحذف البوست باعتباره يحتوي على معلومات غير مسموح بتداولها، ومع ذلك، المهم أن الرسالة وصلت.

وجاء في رسالة فيس بوك لمدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، أنه انتهك معايير فيس بوك بشأن الخصوصية.

جبر ينفي تصريحات مدحت شلبي

وكان جبر نفى تصريحات الإعلامي مدحت شلبي بشأن فشل حصول الخطيب على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية لحضور بطولة كأس العلم للأندية 2025.

وأرفق جبر صورة من التأشيرة وعلق: كلام مدحت شلبي «كَذِب»، وينافي الحقيقة، هذه تأشيرة سفر الكابتن محمود الخطيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أبريل 2025 إلى أبريل 2030، ولم يتمكن الكابتن محمود الخطيب من مرافقة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية بأمريكا؛ بسبب ظروفه الصحية، وليس لعدم حصوله على التأشيرة.



