قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

جمال جبر - الخطيب
جمال جبر - الخطيب

كشف جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي سر منشور عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، كان قد تناول خلاله صور لتأشيرة  محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب جبر: للتوضيح والتأكيد، قام فيس بوك بحذف البوست باعتباره يحتوي على معلومات غير مسموح بتداولها، ومع ذلك، المهم أن الرسالة وصلت.

وجاء في رسالة فيس بوك لمدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، أنه انتهك معايير فيس بوك بشأن الخصوصية.

جبر ينفي تصريحات مدحت شلبي

وكان جبر نفى تصريحات الإعلامي مدحت شلبي بشأن فشل حصول الخطيب على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية لحضور بطولة كأس العلم للأندية 2025.

وأرفق جبر صورة من التأشيرة وعلق: كلام مدحت شلبي «كَذِب»، وينافي الحقيقة، هذه تأشيرة سفر الكابتن محمود الخطيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أبريل 2025 إلى أبريل 2030، ولم يتمكن الكابتن محمود الخطيب من مرافقة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية بأمريكا؛ بسبب ظروفه الصحية، وليس لعدم حصوله على التأشيرة.


 

جمال جبر الأهلي النادي الأهلي الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

صاروخ حوثي

رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي

محمود الخطيب

نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 53 حالة تعد واسترداد أكثر من 60 فدانًا و3 آلاف متر

محافظ أسيوط يتفقد وحدة الرصف

محافظ أسيوط يتفقد وحدة الرصف بقرية إسكندرية التحرير

إجتماع محافظ أسيوط بمجموعة من الشباب

محافظ أسيوط يبحث مع شباب المبادرات تطوير جودة الخبز وتنفيذ مشروعات تدريبية

بالصور

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد